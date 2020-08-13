Российские облигации снижаются в цене, отыгрывая инфляционные риски в США
В среду в российских облигациях преобладали продажи. Кривая доходности ОФЗ сместилась вверх на 1-2 б.п. Доходность евробондов Russia`29 выросла до 2,23% годовых (+3 б.п.). Инвесторы отыгрывали снижение аппетиту к риску на глобальных рынках и рост доходности UST-10 на 10 б.п. за последние два дня. Спрос на длинные гособлигации США упал после выхода данных, отразивших ускорение инфляции в США в июле до 1,0% г/г по сравнению с 0,6% в июне и 0,1% в мае. Рынок обеспокоен, что быстрое приближение инфляции к цели может заставить ФРС ограничить монетарные стимулы.
В условиях ухудшения конъюнктуры внешних рынков Минфин РФ вчера признал аукционы по размещению ОФЗ несостоявшимися из-за отсутствия заявок по приемлемым ценам. Мы отмечаем, что неготовность Минфина предоставлять премию при первичных размещениях ОФЗ и ограничение предложения нового госдолга удерживает рынок от более сильной просадки.
Сегодня с утра в отношении облигаций развивающихся стран отмечается восстановление оптимизма, который поддержали комментарии членов ФРС о необходимости продолжать поддерживать экономику. Ожидаем, что сегодня цены российских облигаций стабилизируются на достигнутых уровнях.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200813/831906398.html