В среду в российских облигациях преобладали продажи. Кривая доходности ОФЗ сместилась вверх на 1-2 б.п. Доходность евробондов Russia`29 выросла до 2,23% годовых (+3 б.п.). Инвесторы отыгрывали снижение аппетиту к риску на глобальных рынках и рост доходности UST-10 на 10 б.п. за последние два дня. Спрос на длинные гособлигации США упал после выхода данных, отразивших ускорение инфляции в США в июле до 1,0% г/г по сравнению с 0,6% в июне и 0,1% в мае. Рынок обеспокоен, что быстрое приближение инфляции к цели может заставить ФРС ограничить монетарные стимулы.

В условиях ухудшения конъюнктуры внешних рынков Минфин РФ вчера признал аукционы по размещению ОФЗ несостоявшимися из-за отсутствия заявок по приемлемым ценам. Мы отмечаем, что неготовность Минфина предоставлять премию при первичных размещениях ОФЗ и ограничение предложения нового госдолга удерживает рынок от более сильной просадки.

Сегодня с утра в отношении облигаций развивающихся стран отмечается восстановление оптимизма, который поддержали комментарии членов ФРС о необходимости продолжать поддерживать экономику. Ожидаем, что сегодня цены российских облигаций стабилизируются на достигнутых уровнях.