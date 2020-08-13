Капитальная интенсивность и количество рабочих мест для возобновляемой энергетики оценивается в 1-1,5 раза выше, чем для традиционной. Поэтому для реализации проектов в этой области требуется государственная помощь в дешевом финансировании, а для развитых стран стимулирование возобновляемой энергетики выглядит разумным способом поддержать энергетику и рабочие места. Неудивительно, что одной из центральных тем новых стимулирующих инфраструктурных мер является зеленая энергетика и, в частности, водород.

Развитие использования водорода выглядит оптимальным решением, так как электрические батареи имеют ряд недостатков, например, теряют свою мощность со временем. При этом чем быстрее подзарядка, тем быстрее потери мощности для хранения энергии. Водород же проигрывает батареям в коэффициенте полезного действия, который оценивается на уровне 25-40%. То есть только 25-40% энергии доходит до потребителя после процессов элетролиза, сжатия и работы водородных топливных ячеек. Это очень малый показатель для массового применения водорода, тем не менее для использования имеющихся излишков электрогенерирующих мощностей водородная инфраструктура выглядит весьма привлекательно.

Возобновляемая энергетика, как и солнечная или ветряная, имеет большие свободные мощности из-за специфики природных условий. Было бы идеально использовать текущую потребность в стимулирующих мерах для строительства водородной инфраструктуры, чтобы хранить этот излишек получаемой энергии, хоть и с невысоким КПД.

В ближайшем будущем можно ожидать обширных водородных программ от ЕС, СШ и Китая. Общий объем программ для развития зеленой энергетики оценивается в $1,5-2 трлн. Инвестировать в развитие водородной энергии разумно через акции. Основной поставщик промышленного водорода в мире – Air Products andChemicals. Среди конкурентов эта компания выгодно отличается высокой долей интегрированных в производство поставок промышленного газа. Эта доля сейчас занимает 50% от выручки, и в планах компании довести ее до 75%. Такие поставки защищены долгосрочными контрактами с использованием условия take-or-pay. В Саудовской Аравии компания участвует в крупном проекте по производству «зеленого» водорода.