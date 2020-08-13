Вчера Минфин объявил несостоявшимся аукцион по размещению выпуска ОФЗ-ПК 24021, традиционно сославшись на отсутствие заявок по «приемлемым» уровнем цен.

Многие участники рынка воспринимают спрос на серии ОФЗ-ПК как существенное (если не единственное) подспорье для Минфина в реализации амбициозного плана по займам. Как следствие, отказ от аукциона оставляет еще больше вопросов касательно того, как данный план будет реализован. Для вторичной кривой бумаг с фиксированным вознаграждением (ОФЗ-ПД) это означает давление в сторону дальнейшего роста доходности.