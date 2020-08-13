Динамику мирового рынка стали и сырья для ее производства в июле продолжил определять высокий спрос в Китае, который способствовал дальнейшему росту цен на сталь на локальном рынке и, как следствие, подорожанию железной руды. Эти факторы оказали поддержку ориентированным на экспорт интегрированным производителям НЛМК и Северсталь. Поскольку прогноз спроса на сталь в Китае на 2п20 остается благоприятным, цены на сталь на китайском рынке могут продолжить расти опережающими темпами. Вместе с тем цены на железную руду с высокой вероятностью скорректируются в ближайшие месяцы ввиду восстановления предложения. Цены на российскую сталь на внутреннем рынке в последние месяцы значительно отстали в динамике от цен на экспортных рынках, при этом спрос должен восстановиться в конце лета, поэтому внутренние цены на сталь, как мы полагаем, сравняются с экспортными в ближайшие месяцы. Ожидаемая нормализация цен на железную руду и рост внутренних цен на сталь могут поддержать неинтегрированных производителей, таких как ММК.

Цены на железную руду достигли 120 долл./т, но могут скорректироваться ввиду восстановления предложения. Стоимость сырьевой корзины конвертерного производства в июле повысилась еще на 6% с учетом роста цен на железную руду и лом, что более чем компенсировало снижение цен на коксующийся уголь. Цены на железную руду к концу июля поднялись до 111 долл./т и к настоящему моменту достигли почти 120 долл./т. Растущее производство стали в Китае стимулирует спрос на железную руду (ее импорт в июне вырос на 35%). Между тем поставки из Бразилии и Австралии в июле увеличились на 10% г/г и 1,5% г/г соответственно и, как ожидается, вырастут в 3к20, на что указывают производственные планы крупных добывающих компаний на 2п20. Учитывая также увеличение производства железной руды в самом Китае на 8% в июне, цены на железную руду с высокой вероятностью скорректируются в ближайшей перспективе.

Коксующийся уголь под давлением ввиду ограничений на импорт в Китае. Ослабление спроса на коксующийся уголь в Китае в связи с ограничениями на импорт продолжило давить на цены этого сырья, которые в июле снизились на 1%. К тому же, как сообщает CRU, правительство может ввести дополнительные ограничения. Таким образом, мировые цены на коксующийся уголь, вероятнее всего, останутся под давлением в ближайшие месяцы.

В Китае сохраняется высокий спрос на сталь. Сильный спрос в Китае (в июле неофициальные данные показали самое высокое с 2011 г. значение индекса PMI обрабатывающих отраслей) способствовал росту внутренних и экспортных цен на сталь (арматура и горячий прокат в июле подорожали на 8–9%). В результате, несмотря на повышение стоимости сырья, маржа производства стали в Китае увеличилась до 243 долл./т к концу месяца. Высокий локальный спрос косвенно подтверждается динамикой экспорта стали из Китая, который в июне сократился на 42% г/г, хотя этот показатель может также отражать связанное с пандемией ослабление спроса в других регионах. Как бы то ни было, товарные запасы производителей и трейдеров в июле увеличились незначительно и остаются на 22% выше среднего уровня для текущего периода. Принимая во внимание устойчивый спрос со стороны китайского строительного сектора, прогноз по ценам на сталь в Китае остается благоприятным.