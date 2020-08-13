После седьмого подряд переноса запуска третьего энергоблока Березовской ГРЭС – теперь на 1п21 – мы посчитали необходимым проанализировать жизнеспособность высоких дивидендов Юнипро в сценарии дальнейших задержек ввода реконструируемой мощности. Согласно нашим расчетам, инвесторам необходимо пересмотреть соотношение риска и доходности по акциям компании, поскольку обеспечиваемая во многом угольной генерацией дивидендная доходность в 7,8%, возможно, не стоит того, чтобы ее ждать. Причем даже этот уровень доходности в зоне риска, если третий энергоблок не будет запущен в 2021 г.

Мы корректируем нашу прогнозную цену на 12 месяцев на 11%, до 2,50 руб., вследствие чего рекомендация по бумагам Юнипро снижается до Продавать.



