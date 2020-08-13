Минфин вчера сообщил об исполнении бюджета за 7М20. Доходы соответствуют нашим ожиданиям, показав снижение на 19% г/г за 7М20 (эта цифра очищена от сделки со Сбербанком). Рост расходов сохранялся сильным – они выросли на 28% г/г за аналогичный период, то есть их динамика совпала с динамикой за 1П20. Хотя доходная часть выглядит вполне предсказуемой, и мы ожидаем, что доходы бюджета по итогам снизятся на 12% г/г, то есть на 2,4 трлн руб. в сравнении с 2019 г., расходная часть вызывает большую степень неопределенности.

Минфин недавно сообщал о возможном увеличении годовых расходов до 23 трлн руб., то есть о их росте на 4,8 трлн руб. в сравнении с уровнем 2019, однако мы считаем такой прогноз представляется слишком амбициозным. Во вчерашнем пресс-релизе представлен более умеренный прогноз по расходам на весь год – на уровне 21,9 трлн руб., однако даже он может быть понижен. В данный момент мы подтверждаем наш прогноз годовых расходов на уровне примерно 20,5 трлн руб., что предусматривает их повышение на 2,3 трлн руб. в сравнении с уровнем 2019.

Мы не исключаем, что фактические расходы могут немного превысить этот уровень, однако мы не ожидаем, что эта цифра будет значительно выше наше прогноза. Объяснение в данном случае не выглядит сложным – даже при расходах на уровне 20,5 трлн руб., то есть их повышении на 13% г/г, цена на нефть, балансирующая бюджет, составит $67/барр. в этом году, и мы не ожидаем, что правительство готово усилить зависимость бюджета от цены на нефть. Если это так, мы должны быть готовы к замедлению роста бюджетных расходов в 4К20, что, судя по всему, будет сдерживать масштаб экономического восстановления в самом конце этого года и на протяжении большей части 2021 г.