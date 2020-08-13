Всплеск сальдо счета текущих операций в июле может оказаться статистической погрешностью. Исходя из опубликованных ЦБ РФ предварительных оценок выборочных показателей платежного баланса, сальдо счета текущих операций в июле составило 2,3 млрд долл. Такое значение выглядит высоким: для сравнения — за весь 2 кв., когда существенную поддержку сальдо оказали карантинные меры в апреле-мае (то есть фактическое отсутствие импорта по широкому ряду товарных категорий), было +0,6 млрд долл. Основным фактором, который обеспечил такой всплеск сальдо счета текущих операций, стал торговый баланс, его сальдо составило 6,7 млрд долл. (максимум с апреля). Напомним, что предварительные месячные оценки ЦБ РФ в течение 2 кв. отличались как нетипично высоким разбросом (от большого плюса до минуса), так и большим расхождением с данными ФТС, однако итоговое квартальное значение оказалось близко к нашей модели.

Согласно нашей модели, в июле по счету текущих операций пришло 1,6 млрд долл. при торговом балансе 5,6 млрд долл. Существенную поддержку все еще оказывает подавленный импорт услуг (в два раза ниже г./г.). Без нее сальдо было бы отрицательным (как во 2 кв., так и в июле). По нашим оценкам, июль внесет наибольший вклад в совокупное сальдо счета текущих операций по итогам 3 кв. (при прочих равных), что будет оказывать давление на рубль.

Несмотря на экономический спад, вывоз капитала частным сектором заметно вырос. Также в опубликованных данных интерес представляет оценка сальдо финансовых операций частного сектора за июль — 6 млрд долл. (что, по сути, является вывозом капитала частным сектором). При этом с начала года было вывезено 34,9 млрд долл., что на 53% выше г./г. (то есть ситуация в экономике ухудшилась, прибыль у большинства хозяйствующих субъектов упала, а вывоз капитала заметно возрос). Как отмечает ЦБ РФ, “в отличие от ситуации годом ранее, когда определяющую роль в формировании показателя сыграли операции банков, в оцениваемом периоде ключевым стало примерно равное по объему увеличение внешних активов прочих секторов и снижение обязательств банков перед нерезидентами”. Иными словами, отток капитала не связан с избытком валютной ликвидности у банковского сектора, который был в прошлом году, а, скорее всего, обусловлен не ввезенной в РФ экспортной выручкой и выводом средств из-за низких ставок на локальном рынке. По нашему мнению, большой вывоз капитала является одним из основных аргументов, который будет удерживать ЦБ РФ от заметного снижения ключевой ставки от текущего уровня (4,25% годовых).

Все факторы на стороне более слабого рубля. Все эти факторы (низкое сальдо счета текущих операций и усилившийся вывоз капитала частным сектором) в условиях, когда нерезиденты перестали инвестировать в ОФЗ, а ЦБ РФ сокращает объем продажи валюты на локальном рынке (почти в 3 раза в августе покупки ниже, чем были в июне), по нашему мнению, будут способствовать дальнейшему ослаблению рубля (в район 75 руб./долл. при нефти около 45 долл./барр. Brent).