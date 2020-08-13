В России он достиг 7 млн пассажиров, что на 53% ниже уровня годичной давности, при этом в июне падение составляло 78%. Главным событием стало полное восстановление показателей бюджетного авиаперевозчика Победа, чей пассажиропоток увеличился на 2% г/г, а компания заняла 15% рынка (против 7% в прошлом году). В Турции авиакомпании перевезли 4 млн пассажиров – падение на 78% г/г по сравнению с 90% г/г в июне. Открытие перелетов по России и в Германию должно способствовать дальнейшему улучшению динамики в августе. В Европе фактором поддержки трафика стал туризм внутри региона. Китай и США показали лишь небольшой прирост: китайский рынок уже восстановился ранее, а в США в июле наблюдалась вспышка новых случаев коронавируса.

В России пассажиропоток на воздушном транспорте составил 7 млн, что на 53% ниже уровня годичной давности (на на 25 пп выше, чем в июне). Группа Аэрофлот перевезла 3 млн пассажиров (-56% г/г). Двигателем роста вновь стала дочерняя бюджетная авиакомпания Победа, которая полностью восстановилась всего за два месяца: в июле ее пассажиропоток увеличился на 2% г/г, при этом компания стала вторым по величине перевозчиком в России (ни один другой крупный игрок не показал роста). В конце июля Победа получила четыре самолета B737 от авиакомпании Россия, в связи с чем показатели за август могут быть не менее впечатляющими. Следует отметить, по состоянию на 11 августа пассажиропоток на российских внутренних маршрутах вырос на 5–10% гг, а общий объем перевозок был лишь приблизительно на 20% ниже уровня годичной давности благодаря снижению цен на внутреннем рынке и открытию рейсов в Турцию. В случае сохранения тенденции и открытия перелетов в большее количество стран пассажиропоток может вернуться на уровни 2019 г. уже в текущем году, хотя представители отрасли в среднем ожидают восстановления в 1к21.