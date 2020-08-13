14 августа Роснефть представит финансовую отчетность по МСФО за II квартал 2020 г.

Согласно нашим прогнозам, выручка Роснефти снизится на 40% к/к до 1 061 млрд руб., EBITDA (c эффектом от зачета предоплат) упадет на 45% к/к до 171 млрд руб., чистая прибыль составит 18 млрд руб. против чистого убытка в размере 156 млрд руб. кварталом ранее.

Согласно нашим прогнозам, финансовые показатели будут существенно ниже, чем в предыдущем квартале, в результате снижения средней цены Urals на 37% к/к и объема добычи нефти на 12% к/к. Дополнительное давление на EBITDA оказал отрицательный лаг по экспортной пошлине, а поддержал результаты рост среднего курса рубля с 66 в I квартале до 72 руб./$ в отчетном периоде.

Мы ожидаем, что Роснефть отразит чистую прибыль за II квартал благодаря переоценке долга на фоне укрепления рубля к концу периода, однако по итогам полугодия компания отразит чистый убыток, поэтому мы не ждем дивидендов за этот период. Напомним, что компания платит дивиденды по полугодиям исходя из 50% чистой прибыли по МСФО, не корректируя ее на разовые статьи.

Мы считаем, что динамика финансовых показателей Роснефти в отчетном период полностью объясняется слабой рыночной конъюнктурой, таким образом, снижение результатов уже заложено в котировках ее акций. Как следствие, мы не ожидаем влияния отчетности на акции компании за исключением сильного расхождения результатов с рыночным прогнозом.