После того как во вторник и в среду утром унция золота подешевела в общей сложности на $160 (в какой-то момент котировки даже протестировали уровни ниже $1 870 за унцию), рынок начал быстро отыгрывать потери. Некоторые наблюдатели связывали это восстановление с негативной макроэкономической статистикой, опубликованной в среду утром в Великобритании. Ряд факторов, в частности, ослабление доллара США (курс которого во вторник вырос), помог рынку золота подрасти и приблизиться к уровню $1 950 за унцию. Затем на него оказали давление данные о более значительном росте потребительских цен в США, где по итогам июля было зафиксировано существенное подорожание товаров и услуг. Впрочем, это давление отчасти нивелировалось укреплением евро, которое позволило котировкам золота снова двинуться к отметке $1 950 за унцию, однако рынку снова не удалось пробить этот уровень. Ближе к концу дня, когда влияние такого фактора, как слабеющий доллар, стало менее ощутимым, унция золота снова подешевела до $1 910. Вечерняя коррекция также связывалась с позитивной динамикой американского рынка акций, который протестировал исторические максимумы, что подтолкнуло инвесторов к перераспределению вложений и выводу средств из защитных активов в долевые ценные бумаги.

На момент подготовки нашего обзора рынок золота закрепился в диапазоне $1 913-1 943 за унцию. На наш взгляд, сейчас можно с равной вероятностью ожидать как восстановления цен, так и продолжения коррекции (которая в целом рассматривается как техническая, поскольку золото уже давно было сильно перекуплено). Мы по-прежнему полагаем, что после завершения коррекции вполне можно ожидать возобновления позитивного тренда. Отметим, что на данный момент возможны два сценария развития событий: если котировки золота поднимутся выше $1 949 за унцию, это будет признаком того, что рынок готовится уйти в диапазон $1 968-1 993; если же они упадут ниже $1 907 за унцию, это может стать предпосылкой для падения до $1 864. В четверг инвесторы ждут данных по первичным заявкам на пособие по безработице в США. Есть основания полагать, что тенденция к сокращению числа таких заявок сохранилась, поскольку завершение программы федеральных доплат (на сумму $600 в неделю) должно уменьшить число претендентов на пособие по безработице в США. Соответствующая статистика, вероятно, позитивно повлияет на курс доллара США и на какое-то время помешает ценам на золото значительно отклониться от уровня $1 920 за унцию.