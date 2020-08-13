Получение эффективной вакцины от COVID-19 способно стать базой для развития бизнеса AstraZeneca в новом направлении.

AstraZeneca (AZN) — британский фармацевтический холдинг, который занимается разработкой и производством разнообразных лекарственных препаратов. Основное направление деятельности AstraZeneca — производство противораковых лекарств и средств против внутренних заболеваний.

Доходы AztraZeneca от продаж онкологических препаратов по итогам второго квартала увеличились на 29,5% г/г. Драйвером роста продаж выступил препарат-блокбастер Tagrisso. Объем его реализации в США повысился на 30% г/г, в ЕС — на 53% г/г. При этом особый статус этого лекарства позволил потребителям компенсировать часть его стоимости за счет государства, что повысило его доступность. В развивающихся странах выручка AztraZeneca поднялась на впечатляющие 85% г/г. В частности, это было вызвано включением КНР препарата Tagrisso в список лекарств (NRDL), затраты на покупку которых компенсирует государство. Участие Tagrisso в госпрограммах возмещения стоимости гарантирует стабильные доходы от его продажи в перспективе ближайшего года. В других сегментах бизнеса преимущество AstraZeneca обеспечивает широкая географическая диверсификация выручки. По итогам первого полугодия развивающиеся рынки обеспечили компании 33,9% продаж, США — 33,3%, Европа — 18,2%, остальные страны — 14,6%. В случае повторного локдауна в каком-либо регионе негативный эффект для совокупной выручки компании будет смягчен. Сложная эпидемиологическая обстановка в США улучшает позицию AstraZeneca по сравнению с ближайшими конкурентами, такими как Merck & Co (MRK), Pfizer (PFE) и Eli Lilly (LLY), ориентированными преимущественно на американский рынок.

Значительное влияние на цену акций AZN в текущей ситуации оказывают новости о ходе разработки вакцины AZD1222 против COVID-19 в сотрудничестве с Оксфордским университетом. Эта вакцина считается одной из наиболее перспективных наряду препаратом mRNA-1273, который создала Moderna (MRNA), и BNT162, предложенным Pfizer (PFE) и BioNTech (BNTX). На данный момент AZD1222 проходит третий этап клинических испытаний. Мы ожидаем, что промежуточные результаты текущей фазы испытаний могут появиться в сентябре, а окончательные будут получены до конца текущего года.

AstraZeneca уже заключила ряд договоров на поставку своей вакцины в США, Великобританию, ряд стран континентальной Европы, Индию и Бразилию общим объемом свыше 1 100 млн доз при средней цене за дозу около $4. Реализация этих контрактов может увеличить годовую выручку компании на 18%. В июне AstraZeneca заявляла, что ее производственные мощности позволяют выпускать до 2 млрд доз вакцины в год. При этом следует обратить снимание на то, что компания почти не представлена в сегменте противовирусных препаратов. Получение эффективной вакцины от COVID-19 способно стать базой для развития бизнеса AstraZeneca в новом направлении.

Основным риском в гонке за вакциной является замедление хода клинических испытаний. Если Moderna или Pfizer закончат испытания раньше, AstraZeneca может лишиться наиболее крупного, американского рынка. Однако к закрытию антикоронавирусной программы компании это не приведет. Продукт AstraZeneca вполне может претендовать на дистрибуцию в Великобритании и некоторых странах ЕС, а также на рынках развивающихся стран, включая Индию, Китай, ЮАР и Бразилию.