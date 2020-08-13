Airbnb выйдет на IPO, несмотря на кризис в сфере туризма. Это довольно нестандартный шаг для компании, которая не имеет проблем с привлечением финансирования. По данным деловой прессы, в частности, WSJ – подготовка к подаче заявления в Комиссию по ценным бумагам уже в активной стадии. Предварительно в качестве организаторов первичного размещения отобраны Morgan Stanley и Goldman Sachs. Компания Airbnb впервые объявила о желании провести IPO еще в прошлом году, но без назначения даты – не позднее конца 2020. Сейчас стало известно, что это произойдет не позднее конца лета, то есть еще до восстановления продаж в сфере путешествий.

Можно предположить, что Airbnb пока продаст небольшой пакет акций. Несмотря на то, что широкие фондовые индексы акций восстановились, а в части Nasdaq даже превысили годовые максимумы, котировки компаний сферы туризма остаются под давлением. Так, акции Booking на 13% дешевле отметок начала января. При максимальной стоимости Airbnb, которая перед кризисом составляла $31 млрд, текущая оценка компании рынком может составлять на $4 млрд меньше, или $27 млрд. В действительности компания сейчас стоит еще меньше. Последний раунд привлечения инвестиций, который проходил в апреле, содержал право инвестирующих фондов конвертировать бумаги при падении Airbnb ниже 18 млрд. Впрочем, по нашей оценке, на конец лета стоимость сервиса составляет $20-25 млрд.

IPO Airbnb в любом случае станет значимым событием для рынка. Нечасто компании с прочной бизнес-моделью размещают бумаги в период рецессии. Более частая стратегия – выпуск акций, когда соответствующая индустрия на подъеме, это позволяет привлечь большие суммы. Но для инвесторов все наоборот: текущий дисконт в бумагах Airbnb создает хороший потенциал для роста на горизонте ближайших месяцев. Уже сейчас очевидно, что фундаментальный спрос на путешествия есть, вакцина обязательно будет, и границы будут открыты. Все это сыграет в пользу котировок Booking и Airbnb, позволив им вырасти в пределах 15% до следующего курортного сезона.