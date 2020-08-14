Европейские фондовые индексы не смогли проигнорировать снижение американского рынка накануне и также прервали череду победных восхождений снижением. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся со снижением на 0,6%, британский индекс FTSE 100 снизился на 1,5%, немецкий DAX потерял 0,5%, французский CAC просел на 0,61%.

Второй день подряд американские индексы демонстрируют отрицательную динамику. Очень неуверенно, но все-таки выше нулевой отметки смог закрыться только индекс Nasdaq. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Dow просел на 0,29% до 27 896,72 пункта, Nasdaq увеличился на 0,27% до 11042,5, а S&P500 потерял 0,2% и составил 3373,43.

Драйвером для Nasdaq стали бумаги Apple, которые по итогам дня прибавили 1,8%. Как сообщает Bloomberg, компания готовит серию пакетов, которые в настоящее время называются внутри компании Apple One. Они будут предлагать несколько сервисов Apple по сниженной ежемесячной цене. Пакетные сервисы представляют собой попытку побудить клиентов увеличить общие расходы и попробовать услуги, которыми они не пользовались.

Департамент труда в четверг заявил, что 963 тыс. американцев впервые подали заявки на пособие по безработице за прошедшую неделю., что оказалось ниже 1186 тыс. неделей ранее. Согласно консенсус-прогнозам ожидалось 1150 тыс.

Подходит к концу очередная неделя, а представители обеих партий так и не смогли прийти к соглашению относительно объемов помощи американским домохозяйствам. Так, во вторник Митч Макконнелл лидер большинства в Сенате и Нэнси Пелоси Председатель Палаты представителей Конгресса оба заявили, что стороны пока далеки от соглашения. Тем не менее, участники рынка уверены, что разногласия носят временный характер и достижение соглашения неизбежно.

После закрытия основной торговой сессии свои финансовые результаты за квартал опубликовал Baidu. Финансовые результаты компании не смогли превзойти ожидания аналитиков: чистая прибыль компании на акцию составила RMB 8,84, хотя аналитики ожидали RMB 9,6. Выручка также оказалась хуже прогнозов (RMB 22,55 млн против RMB25,71 млн). В ходе вечерней сессии бумаги компании снизились на 5%.

Котировки Applied Materials, напротив, показали рост на 1,7% в ходе вечерней сессии после публикации сильных финансовых результатов за квартал. Так, чистая прибыль компании составила $1,06 (ожидалось $0,95) при выручке в $4,4 млрд (ожидалось $4,18 млрд).

В последний рабочий день недели знаковых отчетов не ожидается.

Однако внимание инвесторов привлечет ряд макроданных. В пятницу данные по динамике ВВП во втором квартале опубликует Еврозона, а в США выйдет статистика по использованию производственных мощностей и изменению объема промышленного производства в июле, а также предварительные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана за август.

Американский рынок находится вблизи исторических максимумов. Тем не менее, участники рынка настроены оптимистично, и этот настрой будет подталкивать индексы вверх в ближайшем будущем.