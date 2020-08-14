Вчера акции Газпрома закрыли свой дивидендный гэп, который образовался 15 июля в результате выплаты 15,24 руб. дивидендов на акцию. Таким образом, акциям «голубого гиганта» потребовалось меньше месяца, чтобы отрасти. Давайте разбираться, что привело к такому росту.

1. Цены на газ остаются на минимальных за десятилетие уровнях. Точка безубыточности экспортных поставок Газпрома составляет $100 за 1 тыс. куб. м. В мае в Европе газ торговался по $94 за 1 тыс. куб. м., а в июне и того ниже — $82 за 1 тыс. куб. м. Вероятно, инвесторы взбодрились тем фактором, что в США котировки фьючерсов на природный газ с 21 июля взлетели на 30%.

2. Проблемы с реализацией проекта Северный Поток-2 продолжаются. США всеми методами пытается помешать строительству российской трубы. Среди положительных новостей инвесторы могли обрадоваться сообщению Лаврова: "Есть основания полагать, что «Северный поток 2» будет достроен в самое ближайшее время».

Среди негативных моментов отмечу возможное сокращение дивидендов. Ранее Газпром сообщил, что перейдет на направление 50% чистой прибыли на дивиденды. Учитывая то, что Газпром ожидает средней экспортной цены газа в 2020 году в $133 за 1 тыс. кубометров против $203 в 2019 году, падение финансовых показателей неизбежно. При этом соотношение чистый долг/EBITDA к концу года может достигнуть 3х, а чистый долг — превысить отметку 4 трлн руб.

Ранее считал, что Газпром может выплатить немного меньший дивиденд, чем по итогам 2019 года за счет имеющихся денежных средств и депозитов на балансе. Однако учитывая текущую конъюнктуру рынка, не исключаю падение дивидендных выплат в 2 раза по итогам 2020 года.