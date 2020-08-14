По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись разнонаправленно. Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,2%, закрывшись на отметке 3373,43 пункта; промышленный индекс Dow Jones потерял 0,29%, высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,27%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на четыре базисных пункта, до 0,71%, достигнув самого высокого уровня более чем за семь недель. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на четыре базисных пункта, до −0,41%, что стало максимальным показателем за последние шесть недель.

Умеренный пессимизм инвесторов был обусловлен неопределенностью в отношении нового пакета стимулирующих мер, ожидания которого вкупе с отчетами американских компаний вывели заокеанские биржевые индикаторы на новые максимумы. В среду Дональд Трамп обвинил демократов в том, что они не хотят вести переговоры о новом пакете помощи экономике, потому что он отказывается соглашаться со «смехотворными» требованиями о расходах, не связанных с пандемией. В свою очередь опубликованный в четверг отчет по занятости, показавший, что еженедельные заявки на пособие по безработице упали ниже 1 миллиона впервые с марта, ставит вопрос о необходимости принятия очередных стимулов. Сегодня в фокусе рынков будут данные по промышленному производству и розничным продажам в Китае, а уже в понедельник инвесторы будут отыгрывать результаты американо-китайских переговоров, целью которых является мониторинг соблюдения ранее заключенных торговых договоренностей.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 0,77%, опустившись к отметке$45,09. Поводом для негативных настроений стал прогноз Международного энергетического агентства, согласно которому оценка мирового спроса на нефть в 2020 году была понижена на 140 тыс. баррелей в сутки, до 91,9 млн баррелей в сутки. А оценка на 2021 год уменьшена на 240 тыс. баррелей в сутки, до 97,1 млн баррелей в сутки. Кроме того, исходя из экспертной оценки МЭА, предложение нефти на мировом рынке в июле выросло на 2,5 млн баррелей в сутки, до 90 млн баррелей в сутки после того, как Саудовская Аравия завершила добровольное сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки, а ОАЭ значительно нарастили объемы добычи.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,87%, закрывшись на отметке 3080,44 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 3060 и 3020 пунктов, сопротивления — 3080 и 3100 пунктов. Поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметке 131000 и 129000 пунктов, сопротивления — 132700 и 134000 пунктов.

После ослабления в начале торговой сессии, к вечеру российская валюта нашла в себе силы отыграть часть утраченных ранее позиций, вплотную приблизившись к уровню 73 за доллар. Однако при дальнейшем охлаждении «бычьих» настроений на мировых финансовых и сырьевых рынках, пара доллар/рубль останется в диапазоне 72,70—74.