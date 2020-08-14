Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно позитивный внешний фон.

Основным поводом к покупкам может стать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent демонстрирует восстановление выше 45 долларов за баррель. При этом динамика валют развивающихся стран не дает дополнительных поводов для направленного движения в рубле.

Несмотря на это, в начале сессии ожидаем перехода пары доллар/рубль в консолидацию у достигнутых уровней с попытками восстановления. Этому может поспособствовать желание части спекулятивно настроенных инвесторов зафиксировать прибыль по коротким позициям в американской валюте в преддверии выходных, что позволит доллару выйти выше 73 рублей. В дальнейшем давление на рубль может сохраниться, что позволит американской валюте продолжить отыгрывать потери четверга. Отметим, что в ходе сессии ожидаем сохранения парой доллар/рубль позиций в верхней половине диапазона 70-75 рублей.

Напомним, что по итогам предыдущей сессии рубль укрепился к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар снизился на 1,1%, отступив чуть ниже 73 рублей, евро потерял 0,7%, закончив четверг в районе 86,2 рубля.