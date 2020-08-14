Российский рынок акций вчера вырос на 0,9%, преодолев не сильное сопротивление 3060 пунктов. Причем подъем шел на довольно слабом внешнем фоне. Фондовая Америка опять не смогла обновить исторические максимумы.

Из «голубых фишек» лучше рынка выглядела «Роснефть» (+2,5%), что несколько странно, учитывая совсем не комфортные цены на нефть в этом году. Среднесрочно брать бумагу в портфель мы не советуем, особых драйверов роста у нее нет. Это же относится и к «Газпрому».

На сопротивлении 240-242 руб замер Сбербанк: после сильного предыдущего подъема сходу пробить техническую преграду не удалось. Однако перспективы у бумаги хорошие, ее можно аккуратно покупать, особенно если в ближайшие дни она немного скорректируется. Основным риском Сбера является невыплата дивидендов в ожидаемом объеме. Вероятность, хоть и небольшая, что правительство разрешит Сбербанку, как и ВТБ, не направлять на выплаты 50% чистой прибыли присутствует. При позитивном сценарии Сбер вполне может сходить в районе 255 руб.

Технически Индекс Мосбиржи выглядит сильно перекупленным. Коррекция может пройти в любое время. Не исключено, что это мы увидим сегодня под вечер на традиционном желании сократить лонги в преддверии выходных. Нивелировать это желание может только хороший внешний фон.

Пока же, перед открытием нашего рынка, его можно назвать нейтральным. Американские фьючерсы сейчас торгуются в районе нашего закрытия, нефть по-прежнему не подает признаков жизни, находясь чуть выше 45 долларов за баррель. Так что ждем открытия рынка недалеко от вчерашнего закрытия.

Золото, похоже, нашло комфортный диапазон 1910-1970 долларов за унцию. Попытки продавить драгметалл ниже не увенчались успехом, да и поводов для распродаж нет. От нового рывка вверх трейдеров сдерживают страхи недавнего сильного обвала золота. Какое-то время золото продолжит консолидацию, но наметившееся очередное ослабление доллара будет толкать к покупкам золота. Среднесрочный восходящий тренд по золоту пока не сломлен.

Рубль в паре с долларом игнорировал вчера неплохой внешний фон, и лишь под вечер начал сильно укрепляться. Возможно, это связано со спекулятивными покупками рубля западными трейдерами, отыгрывающими ослабление «американца» к корзине мировых валют.

Не исключено, что сегодня, как и в акциях, желание выйти из рубля будет превалировать. Однако сильной девальвации российской валюты не ждем. Актуальным коридором сейчас можно назвать 72,7-73,7 руб за доллар.