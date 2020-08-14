Вчера позитивная динамика на отечественных фондовых площадках продолжилась. Уверенный рост продемонстрировали акции Фармсинтеза (-7,78%). Аутсайдерами стали бумаги Тинькофф Банка (-3,18%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73-74.

Госдолг будет расти. В Минфине подтверждают увеличение госдолга. На сегодня он составляет 12% от ВВП (14,7 трлн руб.), но чистый долг на порядок меньше и равняется 1,5 трлн. Расходы на преодоление последствий кризиса могут превысить 6% от ВВП за два года. При цене на нефть ниже $50 за баррель мы не исключаем роста госдолга до 20% от ВВП в будущем году. Однако, если показатель будет ниже указанной отметки, это не приведет к ухудшению рейтингов, хотя при приближении к ней прогноз по рейтингам может быть изменен на негативный. Повышению чистого долга препятствует рост резервов, который происходит на фоне удорожания золота. Его активная скупка центральными банками ряда стран во многом способствовала росту цены. Ралли в золоте, по нашему мнению, продолжится, а в случае шоков на фондовых рынках его котировки могут взлететь до $2500 за унцию. Девальвационные риски носят отдаленный и умеренный характер. В августе ориентируемся на курс USD/RUB в диапазоне 72-76.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Из важной статистики – данные по промпроизводству, розничным продажам и безработице Китая, торговому балансу еврозоны, крупный блок макроиндикаторов в США. Ориентир для пары USD/RUB: 73-74, прогноз по индексу Мосбиржи: диапазон 3050-3100 пунктов.



