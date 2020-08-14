Российский рынок акций продолжает поступательно двигаться наверх, обновляя максимальные значения со времен обвала в феврале–марте. В четверг индекс МосБиржи поднялся к 3080 п. на повышенных оборотах. Объемы торгов в течение трех сессий остаются примерно в полтора раза выше, чем в среднем с начала июля.

Мы видим, что голубые фишки в фазе активного роста рынка выглядят сильнее второго эшелона. Накопленный с начала года спред между наиболее ликвидными бумагами и акциями компаний средней и малой капитализации постепенно снижается.

Сильнее остальных накануне выглядел потребительский сектор за счет прибавивших более 2% Магнита, Ленты и отчитавшейся X5 Retail Group. На конференц-колле последней финдиректор Светлана Демяшкевич отметила, что выручка и прибыль X5 сейчас выше «бюджета», а капзатраты — ниже. В компании намерены сохранять отношение чистого долга к EBITDA на уровне не выше 1,8x. Это даст возможность для выплаты более высоких дивидендов по сравнению с 2019 г. — они могут быть на 50% выше. X5 Retail Group не является дивидендной фишкой, однако фокус на увеличение выплат крайне позитивен для отношения инвесторов. Если дивиденды вырастут на 50%, то доходность по текущим ценам составит около 5,8%. На мой взгляд, в бумагах ритейлера в ближайшей перспективе увидим обновление максимумов с походом в сторону отметки 3000 руб.

Три дня подряд повышенный спрос наблюдается в нефтегазовом секторе. Лучше остальных в четверг выглядели акции Роснефти (+2,5%). Следующий локальные цели по бумагам могут быть расположены около 400–410 руб.

Догоняющий рост наблюдается в привилегированных акциях Транснефти, которые ранее отстали в динамике как от сектора, так и от рынка в целом. В условиях стабильно высоких цен на нефть такое движение выглядит вполне понятным, однако общий инвестиционный кейс бумаг по-прежнему предполагает неопределенность по поводу дальнейших дивидендов и тарифов.

Некоторое отставание от тенденций сектора также наблюдается в акциях Газпром нефти, что отчасти можно списать на более низкую ликвидность и free-float. Такие бумаги могут начать догонять в период остановки основной фазы роста рынка, когда фокус инвесторов традиционно смещается на второй эшелон.

Акции Яндекса в четверг вышли на второе место по оборотам (16,6 млрд руб.) вслед за Сбербанком (20,7 млрд руб.). Акции прибавили 1,8%, хотя в моменте росли на 5%. Оптимизм по поводу включения акций в индекс MSCI Russia у участников на Мосбирже был явно выше, чем у инвесторов на американской площадке Nasdaq. Именно после открытия торгов в США в бумагах Яндекса началась активная фиксация прибыли.

Сегодня ожидается публикация финансовых результатов за II квартал по МСФО у Роснефти, АЛРОСА и Русагро.

Также на сегодня назначено заседание совета директоров Детского мира, в повестке которого есть вопрос дивидендов. По нашим оценкам, выплаты из прибыли за I полугодие 2020 г. составят 1,72 руб. Однако, если эмитент решит направить оставшиеся за 2019 г. средства, то в сумме может получиться до 4,2 руб. на акцию.

В целом по индексу МосБиржи сейчас наблюдается повышенная перекупленностть. Котировки вернулись к уровням, которые были до острой фазы распродаж из-за начала распространения коронавируса в мире. Есть ли пространство для роста? Ближайшие технические препятствия наверху сместились в район 3100–3110 п. Среди тяжеловесных бумаг, способных тянуть индекс наверх, некоторое пространство для роста по-прежнему сохраняется у нефтяников и обыкновенных акций Сбербанка.

Тем временем золотовалютные резервы России впервые в истории превысили отметку в $600 млрд. За неделю их объем вырос на $8,9 млрд или 1,5% под воздействием повышения цен на золото и положительной курсовой переоценки.

На рынке США индекс S&P 500 вчера вплотную приближался к историческим максимумам, но переписать их не получилось. В ближайшее время новый рекорд все-таки может быть установлен, так что цели сместятся к 3425–3445 п., откуда возможна уже более сильное коррекция.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в четверг незначительно снизились. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра растут на 0,2%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце августа в минусе на 0,1% и находятся около уровня $45.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет несущественно ниже уровня закрытия четверга.