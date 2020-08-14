Рынок акций РФ подрастет по инерции в начале торговой сессии, продолжая обновлять многомесячные максимумы, полагают аналитики.

Рубль мало изменится на фоне снижения привлекательности операций carry trade, говорят эксперты.

ПРОГНОЗЫ

В начале дня ожидается повышение индекса Мосбиржи на 0,1-0,5% в диапазоне 3085-3095 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 3070 и 3060 пунктов, значимыми сопротивлениями росту станут отметки 3100 и 3120 пунктов, оценивает Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Данные технического анализа оставляют в силе возможность продолжения повышения индекса РТС, в то время как внешний фон нельзя характеризовать как однозначно благоприятный, рассуждает Антон Старцев из компании "Олма".

"Доходность 10-летних казначейских облигаций США повысилась с 0,56% годовых в начале недели до 0,7%, что подразумевает снижение сравнительной привлекательности операций carry trade с инструментами в валютах развивающихся рынков, включая рублевые. Вместе с тем, преждевременно говорить о существенных основаниях для заметных движений доллара к рублю, в начале торгов возможна его консолидация вблизи отметки 73 рубля", — оценил эксперт.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах изменились разнонаправленно в пределах 0,3% на фоне развития ситуации вокруг принятия пакета экономических стимулов. Многие сомневаются, что демократы и Белый дом смогут достичь соглашения о мерах, которые помогут экономике страны достичь уровня, предшествующего пандемии.

С утра фьючерсы на американские фондовые индексы прибавляют 0,2-0,5%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут на 0,1-0,7%, шанхайский Shanghai SE Composite Index — на 0,7%, японский Nikkei 225 — на 0,1%.

Стоимость нефти растет на 0,4%, до 45,15 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро повышается до 1,1816 доллара против 1,1813 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций вырос в четверг на фоне включения акций "Яндекса" в индекс MSCI Russia. Преимущественно негативный внешний фон не смог испортить настроения инвесторам и помешать российским биржевым индексам снова обновить многомесячные максимумы.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов вырос на 0,87%, до 3080,44 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,45%, до 1326,13 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов упал на 77 копеек, до 72,94 рубля, евро — на 64 копейки, до 86,20 рубля, следует из данных Московской биржи.