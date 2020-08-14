Выручка составила $ 4 015 млн (-15% г/г), показатель EBITDA сократился на 58% г/г до $219 млн, компания получила чистый убыток в размере $124 млн (против $625 млн прибыли в 1П19). Чистый долг снизился до $6.0 млрд с $6.5 млрд в конце 2019. На результаты компании сильно повлияла пандемия, из-за которой цены на алюминий упали на 13% до $1 592 за т. Себестоимость производства также снизилась на 5% г/г до $1 564 / т за счет ослабления рубля, но этого явно недостаточно, чтобы нейтрализовать макроэкономический негатив. Компания смотрит на восстановление отрасли со сдержанным оптимизмом, отмечая восстановление производства автомобилей в Китае, а также рост индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности до 51.2.

Наше мнение. Фактический показатель EBITDA отличается от консенсус-прогноза на целых 14%, но в абсолютном выражении разница незначительна — всего $35 млн или менее 1% объема выручки. Поэтому мы оцениваем результаты НЕЙТРАЛЬНО. В настоящее время Русал финансирует капзатраты и процентные расходы за счет дивидендного потока от Норникеля, и самый большой риск для инвестиционного кейса компании, на наш взгляд, — расторжение акционерного соглашения: мы отмечаем существенное ухудшение отношений между основными акционерами, судя по ряду публичных комментариев



