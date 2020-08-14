В четверг кривая доходности ОФЗ сместилась вверх на 2-5 б.п. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 5,96% годовых. Снижение цен локальных гособлигаций вчера происходило по большинству развивающихся стран. 10-летние гособлигации Турции и Бразилии выросли в доходности на 22 и 25 б.п. соответственно. ЦБ Мексики вчера ожидаемо понизил ставку на 50 б.п., до 4,5%. 10-летние гособлигации Мексики на это практически не отреагировали, доходность снизилась всего на 1 б.п., до 5,74%. Расширение премии в длинных гособлигациях к ключевой ставке ЦБ в последнее время выступает общим трендом для ЕМ. Этому способствует растущий дефицит бюджета, риски повышения ставок в будущем и слабость валют ЕМ.

Вышедшая вчера статистика по сокращению обращений за пособием по безработице в США усилила оптимизм относительно восстановления американской экономики, что в свою очередь ослабило ожидания продолжительности и силы монетарных стимулов. Десятилетние UST отреагировали на это ростом доходности до 0,72% годовых (+5 б.п.). Рост доходности долларового бенчмарка на 18 б.п. за неделю оказывает давление на цены локальных и валютных гособлигаций ЕМ.

Учитывая неопределенность относительно принятия конгрессом США нового пакета экономических стимулов и предстоящую ревизию выполнения торгового соглашения США-Китай сегодня ждем сохранения острожного отношения инвесторов к облигациям развивающихся стран. Цены российских гособлигаций сегодня, скорее всего, сохранятся вблизи достигнутых уровней.