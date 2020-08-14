X5: самым прибыльным сегментом в I полугодии осталась сеть "Пятерочка"
Результаты X5 Retail Group оказались лучше консенсус-прогнозов аналитиков за счет положительного влияния пандемии по причине более прибыльного категорийного микса в связи с удовлетворением спроса на продукты питания в отсутствие нормально функционирующего сегмента HoReCa. Компания улучшила условия аренды в сегменте гипермаркетов во время ограничений, что позволило нивелировать негативный эффект расходов, связанных с Covid-19. Самым прибыльным сегментом бизнеса Х5 в первом полугодии 2020 г. осталась сеть магазинов "Пятерочка", которая приносит ритейлеру основную выручку. Также стоит отметить прогнозы менеджмента, который ожидает продолжения роста показателей в ближайшие кварталы (на основе результатов июля видят рост выручки и прибыльности). Продолжается экспансия Группы и в онлайн сегмент доставки продуктов. При этом компания, вероятно, скорректирует на 15-20% планы по расширению сети и сконцентрируется на повышению эффективности действующих магазинов.
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