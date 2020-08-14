ПАО «РУСАЛ» (RUAL RX – без рекомендации) вчера опубликовало результаты по МСФО за 1 п/г 2020 г. Отчетность продемонстрировала резкое падение основных показателей относительно уровней прошлого года. При этом результаты оказались даже хуже ожиданий рынка. Выручка компании в 1 п/г 2020 г. сократилась на 15% год к году и на 19% по отношению ко второму полугодию 2019 г., а EBITDA – на 59% и 50% соответственно. Рентабельность по EBITDA упала за год на 6 п.п. до 5,5 %. Убыток компании за отчетный период достиг 124 млн долл. Убыток, скорректированный на доли в прибыли и убытках, относящихся к Норильскому никелю, составил 63 млн долларов.

Производство первичного алюминия в 1 п/г 2020 г. практически не изменилось год к году и составило 1,867 млн т. Объем продаж алюминия сократился на 4,4% по сравнению с 1 п/г 2019 г. При этом цена на алюминий на LME упала на 12,8% год к году до 1592 долл./т. Ценовая премия реализованного металла к биржевой цене выросла за период на 12,7% до 141 долл./т, а себестоимость производства первичного алюминия составила 1564 долл./т, что хотя и было ниже себестоимости в 1 п/г прошлого года на 5,5%, не компенсировало потерь от падения объема реализации и цен на металл. Поэтому и EBITDA, и рентабельность по EBITDA резко ухудшились в отчетном периоде. Ценовая конъюнктура в 2020 г. складывается неблагоприятно из-за сокращения мирового спроса на сырье, вызванное пандемией коронавируса. Глобальный спрос на алюминий в 1 п/г упал почти на 7%, причем за пределами Китая, где спрос почти не изменился, падение спроса оценивается в 15%. Соответственно, запасы алюминия в мире растут. Дальнейшее развитие ситуации на рынке будет зависеть от темпов восстановления мировой экономики. Однако до конца нынешнего года сохранится избыток предложения, что будет оказывать давление на цены.

Финансовое положение в 2020 г. ухудшилось. Приведенная долговая нагрузка компании (Чистый долг/12М EBITDA), рассчитываемая по формуле, согласованной с кредиторами, которая исключает задолженность, гарантированную принадлежащими РУСАЛу акциями Норникеля, выросла с 1,8 на конец 1 п/г 2019 г. до 3,1, что является высоким уровнем для отрасли. На оплату процентов в отчетном периоде компания израсходовала 244 млн долл. – это превышает ее EBITDA за период. Операционный денежный поток составил лишь 173 млн долл., а инвестиционный – 398 млн., то есть у компании не было свободного денежного потока. В 2020 г. не следует ожидать роста дивидендов Норникеля, которые в значительной степени определяют финансовое благополучие РУСАЛа, поскольку финансовое положение Норникеля осложнено из-за санкций за экологический ущерб в Норильске. Следовательно, финансовое положение РУСАЛа, как компании с низкой рентабельностью, может ухудшиться и во 2 п/г. Стоит отметить, что в 2019 г. компания также зафиксировала ухудшение финансовых результатов по итогам года.