Вчера доходности российских гособлигаций прибавили еще 2-5 бп, обновив месячные максимумы по большинству бенчмарков. Примечательно, что с закрытия торгов 18 июня участок кривой длиннее 5 лет сдвинулся уже на 20-40 бп вверх по доходности. И это несмотря на то, что период с 18 июня вместил в себя снижение ключевой ставки на 125 бп.

Сейчас спред гособлигаций над ключевой ставкой составляет уже внушительные 92 бп в 5 годах и 171 бп в 10 годах – и вряд ли участники рынка уверены, что предел расширения спредов уже достигнут. Локальные инвесторы с высокой вероятностью продолжат требовать премии на первичных аукционах ОФЗ. Более того, не исключено, что часть иностранных держателей попробуют сократить позиции осенью, по мере раскручивания предвыборной компании в США.

По нашему мнению, ключевым драйвером для того, чтобы доходности ОФЗ перешли к снижению, могла бы стать конкретизация плана Минфина по размещениям нового долга до конца года и способов его исполнения. Пока индикативный объем в 5 трлн руб. на год (совокупные заимствования) расходится с готовностью отменять недельные аукционы при отсутствии заявок по «приемлемым» уровням.