Финансовые показатели. Русал представил ожидаемо слабые результате по МСФО за 1-е полугодие 2020 г. Выручка упала на 15% г/г до 4 015 млн долл. (консенсус 4 130 млн долл.) под влиянием негативной ценовой динамики и падения продаж алюминия. EBITDA снизилась на 59% до 219 млн долл. (консенсус 226 млн долл.), рентабельность упала до 7,3%. Свободный денежный поток в 1-м полугодии 2020 г. оказался отрицательным вследствие роста капитальных затрат и снижения операционного денежного потока. Менеджмент ожидает ускорение восстановления мировой экономики во 2-м полугодии 2020 г., а в качестве долгосрочных драйверов спроса на алюминий выделяет рост продаж электромобилей и переход с пластиковой на алюминиевую упаковку.

Долговая нагрузка. Несмотря на тяжелые рыночные условия, Русал продолжил снижение долговой нагрузки. В 1-м полугодии 2020 г. компания выкупила еврооблигации на общую сумму 89 млн долл., а также осуществила досрочное погашение кредита Сбербанка в размере 53 млн долл. Денежные средства превысили 2 млрд долл. благодаря поступлению дивидендов Норникеля. В результате чистый долг сократился с 6 466 до 5 964 млн долл. Ковенантное соотношение чистый долг/EBITDA, которое учитывает часть долга, обеспеченную пакетом акций Норникеля, составило 3,1х. Согласно нашим ожиданиям процесс делевериджа сохранится в ближайшие годы, что позволит Русалу оптимизировать долговую нагрузку и перейти к выплате дивидендов.

Дивиденды Норникеля. Русал согласился отложить принятие решения по промежуточным дивидендам Норникеля до получения окончательных результатов расследования. Вероятнее всего, Норникель откажется от дивидендов за 1-е полугодие 2020 г. и осуществит выплаты осенью по итогам 9-ти месяцев 2020 г. Менеджмент Русала заявил, что дивидендная формула в акционерном соглашении четко определяет все аспекты расчета дивидендной базы, и штраф не должен оказать значительного влияния на дивидендные выплаты. С точки зрения финансовой устойчивости и ликвидности компания готова к уменьшению дивидендного потока Норникеля, однако руководство Русала считает, что в текущей ситуации нет необходимости отступать от дивидендной формулы.