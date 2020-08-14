Последний месяц баланс ФРС стабильно колеблется возле отметки 7 трлн долл. После исторического максимума 11 июня в 7,2 трлн долл началось его медленное снижение. У некоторых экспертов возникло беспокойство, что уменьшение баланса начнет оказывать негативное влияние на динамику американских акций.

Однако этого не произошло, рынок ушел к новым историческим максимумам. Дело было в том, что сокращение баланса происходило за счет уменьшения количества долларов, находящихся в иностранных ЦБ в рамках своп линии ФРС.

К сегодняшнему дню можно сказать, что экстренное долларовое фондирование фактически закрыли центробанки: еврозоны (из 143 млрд долл осталось 8), Банк Англии (0 из 37), Банк Швейцарии (из 10 осталось 2), Банк Австралии (из 1.1 остался 0), ЦБ Дании (из 5 млрд осталось 300 млн), Банк Норвегии (из 5 —0), ЦБ Сингапура (из 10-2), ЦБ Кореи (из 18-0), ЦБ Мексики (из 6-4).

Больше всего осталось долларов по своп линии с ФРС у Банка Японии (из 225 — 77 млрд). Таким образом, можно предположить, что если японский ЦБ активно начнет закрывать свопы, то баланс ФРС в ближайшие два месяца может просесть еще на 40-50 млрд, однако к концу года снова превысит 7 трлн долл.

Главное для инвесторов – покупка активов американским центробанком продолжается, корабль плывет дальше…