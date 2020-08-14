На уходящей неделе российский рынок акций впервые с зимы смог вернуться на рубежи выше 3000 пунктов по индексу Мосбиржи. Это произошло на фоне укрепления общерыночного оптимизма, связанного с восстановлением экономической активности в разных странах и появлением эффективной вакцины против COVID-19, а также из-за повышения ценовой конъюнктуры в сырьевых активах.

По нашим оценкам, на предстоящей неделе рыночная динамика может приобрести преимущественно боковой формат. Не исключено, что после выходных на рынок поступят сигналы со стороны переговорного процесса между США и КНР по торговой сделке. Не факт, что новости по итогам встречи представителей двух стран будут носить негативный окрас, однако в любом случае волатильность в группе рисковых активов в начале будущей недели, на наш взгляд, может повыситься. Относительная ценовая стабильность в нефти может быть нарушена в ближайшее время и обсуждением темы дальнейших действий ОПЕК+ в части нефтедобычи. Встреча мониторингового комитета организации ожидается 18-19 августа.

Другим основным сдерживающим покупателей риск-фактором остаются вирусные проблемы — в отдельных странах Европы, в Индии и ряде других стран наблюдается повторный прирост заболеваемости коронавирусом. На другой чаще весов — масштабные стимулы со стороны мировых центробанков и вера инвесторов в более скорое экономическое восстановление, маркером которого может оказаться макроэкономическая статистика.

В понедельник станет известен объем промышленного производства в России в июле. Вторник будет отмечен публикацией июльских данных по строительному сектору в США и по недельным изменениям запасов сырой нефти по данным Американского института нефти (API). В среду выйдут показатели июльской инфляции в еврозоне, а также данные о запасах нефти от американского Минэнерго. Также в середине недели состоится публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам США.

В четверг Народный Банк Китая определится с базовой кредитной ставкой, состоится публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике. В России в четверг станут известны июльские данные по безработице и по объему розничных продаж (г/г). Также в этот день участники торгов обратят внимание на число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за неделю и августовский индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии. Под занавес торговой недели на настрой инвесторов могут повлиять первые оценки августовских PMI в производственном секторе и секторе услуг Германии, еврозоны, США. Кроме того, в пятницу станут известны данные по июльским продажам на вторичном рынке жилья в Штатах.

По нашим оценкам, индекс Мосбиржи на предстоящей неделе сформируется в пределах 2980-3080 пунктов.