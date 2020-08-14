Фондовые индексы США завершили сессию 13 августа преимущественно в минусе. S&P500 снизился на 0,2%, до 3373 пунктов, хотя внутри дня были попытки подняться выше абсолютного максимума закрытия. На динамику индекса оказало давление падение циклических секторов, в том числе энергетического и производственного. Nasdaq Composite закрылся на позитивной территории благодаря возвращению интереса к технологическим акциям. На ход торгов также повлияла публикация данных по числу первичных заявок на пособие по безработице. За предыдущую неделю оно сократилось от пересмотренного уровня 1,191 млн до 963 тыс. при прогнозе 1,08 млн. Впрочем, активное снижение показателя частично объясняется прекращением с августа выплаты повышенных еженедельных пособий в размере $600.

Мировые фондовые площадки сегодня преимущественно снижаются на фоне второй волны эпидемии в Европе и слабых макроданных из Китая. Прогресса в переговорах по новой программе экономических стимулов в США также не наблюдается. Великобритания вводит 14-дневный карантин для прибывающих из Франции и Нидерландов из-за увеличения заболеваемости в этих странах. В США при этом рост числа заболевших продолжает замедляться.

В фокусе внимания инвестсообщества назначенные на 15 августа американо-китайские переговоры. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и китайский вице-премьер намерены обсудить торговую сделку. Несмотря на усиление напряженности между Пекином и Вашингтоном в последние недели, рынок по-прежнему надеется, что стороны будут придерживаться прагматичного подхода. Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу также сказал, что администрация Трампа удовлетворена объемами закупок из Китая в рамках первой фазы торговой сделки.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, возвращается. Ставка по 10-летним трежерис после вчерашнего подъема выше 0,72% опускается к 0,69%. Октябрьский фьючерс на Brent теряет более 1% и снижается к $44. Золото торгуется в нуле у $1950. Аппетит к риску слабый. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии опустится ниже 3350 пунктов.

Наиболее интересной публикацией сегодня станут данные о розничных продажах и промпроизводстве за июль. Как ожидается, оба показателя замедлят рост, что может быть вызвано второй волной эпидемии и естественным торможением, так как позитивный эффект от возобновления активности иссекает.

Кроме того, будет опубликован предварительный индекс уверенности потребителей от Мичиганского университета за август. Консенсус предполагает снижение показателя в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и отсутствием нового пакета фискальных стимулов.

Технически S&P500 слабеет, но все еще выглядит неплохо. Гэпы на уровне 3307 и 3272 пунктов угрожают закрыться. Показатели моментума сегодня выглядят не слишком уверенно. Хотя MACD остается на положительной территории, индикатор RSI не обновил локальный максимум вместе с рынком, что создает риск «медвежьей» дивергенции. Неспособность индекса побить февральский рекорд свидетельствует о рисках формирования двойной вершины, что обычно ведет к коррекции. Таким образом, в ближайшие дни актуален риск снижения индекса как минимум до вершин июля на уровне 3270 пунктов и далее до июньских максимумов в районе 3230 пунктов.