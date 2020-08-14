По данным Минфина, дефицит бюджета в июле составил 700 млрд руб., а с начала года достиг 1,5 трлн руб.

Заметный объем дефицита бюджета в последние месяцы во многом связан с активным наращиванием расходов (более чем на 30% г./г., тогда как, например, в среднем за последние 3 года их рост едва превышал 5% г./г.). Это не только результат исполнения федеральных антикризисных программ, но еще и выделения средств регионам в виде трансфертов на закрытие их выпадающих доходов. Хотя сложно выделить долю межбюджетных отношений в структуре расходов, т.к. они «вшиты» в агрегированные позиции, как мы полагаем, на компенсацию выпадающих доходов из всего роста расходов федерального бюджета придется лишь около трети средств. Так, пока что более половины роста расходов произошло за счет социальной сферы (в т.ч. выплаты врачам, малоимущим семьям, безработным и т.п.), и эти расходы не связаны с «закрытием» проблем регионов. В будущем запланированный рост расходов (во многом связанный с планом по выходу экономики из кризиса) будет более чем на половину связан с инвестиционными затратами (=прямые расходы федерального бюджета).

При этом отставание темпов исполнения доходов не выглядит критичным. Если смотреть динамику г./г., то в совокупности доходы бюджета с начала года упали лишь на 9% г./г. (это несмотря на самоизоляцию, длительный период низких цен на нефть и беспрецедентное сокращение добычи по соглашению ОПЕК++). Безусловно, серьезную поддержку оказали средства от сделки по продаже Сбербанка, без них падение доходов к настоящему моменту составило бы около 20% г./г. (но в целом сложно было бы ожидать, что такой шок на нефтяном рынке не ударит по нашему бюджету). Нефтегазовые доходы по-прежнему остаются слабым звеном, но в последние месяцы с учетом роста цены нефти они начали восстанавливаться (за июль они выросли м./м. более чем в 1,5 раза).

С другой стороны, ключевые ненефтегазовые доходы, НДС и акцизы в последние месяцы показывали рост, несмотря на кризис, и лишь июль завершили символическим падением на 2% г./г. (а все ненефтегазовые доходы в целом упали лишь на 1% за 7М, без учета сделки по Сбербанку). Поступления от НДС и акцизов с начала года даже выросли на 5% г./г.

Напомним, что предельный объем дефицита бюджета на этот год ожидается Минфином в размере 5 трлн руб. при условии исполнения расходов на 23 трлн руб., в чем ведомство само сомневается, полагая, что итоговая сумма будет меньше. Кроме того, расчет Минфина сделан из цены нефти в 39 долл./барр., тогда как сейчас цена в среднем с начала года уже составляет 40,3 долл./барр. и, по нашим прогнозам, имеет все шансы продолжить рост (что даст увеличение нефтегазовых доходов). Конечно, риски «второй волны» могут вновь спутать все планы (при повторении падения цен на нефть, самоизоляционных ограничений и т.п.), однако наш базовый сценарий этого не предусматривает. По итогам 2020 г. мы ждем, что дефицит бюджета вполне может оказаться ниже консервативных оценок Минфина (на уровне ~4 трлн руб.).