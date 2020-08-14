Европейская комиссия вчера завершила переговоры с Johnson & Johnson (JNJ) на поставку вакцины Ad26.COV2.S. Рассматриваемый контракт предполагает возможность закупки 200 млн доз вакцины с возможностью удвоения объема поставок в дальнейшем.

Закупленные вакцины могут быть использованы ЕС как для распространения среди стран-участников союза, так и в благотворительных целях для передачи вакцины в страны со средними и низкими доходами населения.

Ранее J&J заключила контракт с BARDA на поставку 100 млн доз вакцины. Стоимость контракта составляла $1 млрд. Таким образом, цена одной дозы вакцины может быть равна $10. Исходя из этой цены, контракт с ЕС может обеспечить компании доход от $2 млрд до $4 млрд в зависимости от объема дополнительной поставки, что может составить от 5% до 10% годовой выручки компании от фармацевтического сегмента ее бизнеа. При этом в J&J заявляли, что установленная цена не предполагает получение прибыли от продажи вакцины. Также J&J заключила контракт на поставку 30 млн доз вакцины в Великобританию, что может принести компании еще $300 млн.

Для одного пациента требуется две дозы вакцины J&J. Таким образом, объем контрактов с Великобританией и ЕС обеспечит прививками менее половины населения этих регионов. Еврокомиссия сообщила, что в данный момент осуществляется подбор кандидатов на поставку вакцины в страны ЕС.

Сейчас вакцина Ad26.COV2.S находятся во второй фазе клинических испытаний. Компания планирует закончить исследования к началу 2021 года, поставки должны начаться в середине будущего года.