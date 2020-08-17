Неделя будет насыщенной на события.

Конец недели западные фондовые площадки отметили снижением. Европейский фондовый рынок в пятницу снизился на фоне нового витка карантинных мер. Акции сектора туризма и отдыха были под ударом из-за расширения Великобританией списка стран, для которых действует карантин. Несмотря на отрицательную динамику последних дней, по итогам недели европейским индексам удалось показать прирост. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 за неделю вырос на 1,5%, другие страновые индексы также прибавили по итогам 5 дней: британский FTSE 100 +0,8%, немецкий DAX +1,8%, CAC +1,5%.

В пятницу, 14 августа, основные фондовые индексы США закрылись разнонаправленно. По итогам основной торговой сессии DowJones прибавил 0,12%, S&P 500 снизился на 0,02%, индекс NASDAQ Composite просел на 0,21%.

Макроэкономические данные пятницы были неоднозначными. С одной стороны, отчет Министерства торговли показал, что розничные продажи в США в июле выросли меньше, чем ожидалось (рост на 1,2% в прошлом месяце против прогноза в роста в 1,9%). С другой стороны, предварительные данные, опубликованные Мичиганским университетом, неожиданно показали небольшое улучшение потребительских настроений в США в августе (в августе индекс потребительских настроений вырос до 72,8, экономисты прогнозировали 72).

К концу недели представители республиканцев и демократов подошли без соглашения по следующему пакету поддержки экономики США. Демократы предлагали соглашение на $2 трлн., но оно не было принято. Белый дом заявлял, что не согласится на сумму значительно выше $1 трлн. Однако тема новых мер стимулирования отойдет на второй план на несколько недель, т.к. Конгресс США объявил о месячном отпуске.

Рассмотрение торгового соглашения между Соединёнными Штатами и Китаем, первоначально намеченное на 15 августа в формате видеоконференции, не состоялось. Накануне было объявлено о переносе, однако новая дата переговоров Вашингтоном и Пекином не согласована.

Динамика американских индексов за неделю была положительной: DOW +1,8%, S&P +0,64%, Nasdaq +0,08%.

Неделя будет насыщенной на события.

В среду будет опубликован протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) заседания, прошедшего 28-29 июля.

В понедельник состоится заседание Еврогруппы. В среду еврозона представит индекс потребительских цен за июль. В четверг в еврозоне выйдет отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике. В пятницу страны еврозоны опубликуют индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг за август.

В США среди наиболее интересных данных по макроэкономической статистике стоит отметить публикацию изменения числа первичных обращений за пособием по безработице и производственного индекса ФРС-Филадельфии за август в четверг. Также в понедельник будет опубликован индекс опережающих индикаторов за июль. В пятницу США опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за август и заявят об изменении продаж жилья на вторичном рынке за июль.

Среди знаковых отчетов недели ожидается публикация результатов JD.com, HomeDepo, Walmart, Alibaba, Target, NVIDIA.



