Американские биржевые площадки в пятницу завершили торги разнонаправленно. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,02%, закрывшись на отметке 3372,85 пункта; промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,12%, высокотехнологичный NASDAQ просел на 0,21%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на один базисный пункт, до 0,71%. Доходность 10-летних облигаций Германии уменьшилась на один базисный пункт, до −0,42%.

Инвесторы негативно отреагировали на данные по экономике США, которые показали, что розничные продажи в июле выросли меньше, чем ожидалось, и из-за роста случаев COVID-19 могут продолжить замедляться. Кроме того, надежды на то, что республиканцы и демократы договорятся о новом пакете стимулирующих мер для американской экономики в августе, не воплотились в жизнь. Теперь в связи с уходом конгрессменов на каникулы, межпартийные баталии по данному вопросу отложены до сентября. И если принять во внимание тот факт, что заокеанские бенчмарки находятся вблизи своих исторических максимумов, а идеи для дальнейшего роста закончились, нельзя исключать охлаждения «бычьих» настроений.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 0,15% и закрылись на отметке $44,96. Сегодня в первой половине дня поддержку ценам на нефть могут оказать данные нефтесервисной компании Baker Hughes, согласно которым за неделю, завершившуюся 14 августа, число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось на четыре единицы, до 172 агрегатов и достигло нового минимума с июля 2005 года. С начала 2020 года показатель сократился на 75%. В целом дальнейшее направление движения цены фьючерсного контракта Brent, которая в течении почти двух недель находится в рамках диапазона $44,30—45,80 будет по-прежнему зависеть от настроений на заокеанских фондовых биржах.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,6%, закрывшись на отметке 3061,99 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 3020 и 2995 пунктов, сопротивления — 3080 и 3100 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 130500 и 129000 пунктов, сопротивления — 132800 и 134000 пунктов.

Пара доллар/рубль зажата в диапазоне 72,70—74, который останется актуальным в начале новой недели. Однако при ухудшении настроений на глобальных финансовых рынках нельзя исключать попытки ретеста отметки 74,68.