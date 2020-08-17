В пятницу в секторе высоколиквидных бумаг не сложилось единой динамики цен. Лучше рынка выглядел Новатэк (NVTK, +2.6%) – основной акционер компании заявил о планах пересмотра дивидендной политики в сторону увеличения отношения дивидендных выплат к чистой прибыли (совет директоров компании рассмотрит вопрос о дивидендах 25-го августа). Возобновился рост по акциям АФК Система (AFKS, +1.5%), поводом к которому стали сообщения о запуске производства вакцины против коронавируса на мощностях принадлежащего корпорации предприятия Биннофарм. Тем временем обыкновенные акции корпорации Алроса (ALRS) подешевели на 2.5% после сообщения об отрицательном свободном денежном потоке (FCF) по итогам второго квартала текущего года и отказе от выплаты дивидендов по итогам полугодия. Кроме того, в минусе закрылись МосБиржа (MOEX, —1.6%), Сургутнефтегаз (SNGS, —0.7%), Норникель (GMKN, —0.7%).

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Костромской сбытовой компании (KTSB) подорожали на 6.8%, Ставропольэнергосбыта (STSB) – на 4.3%, РосАгро (AGRO) – на 4.0%.

Фондовые индексы США закрылись разнонаправлено, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, азиатские находятся в среднем в плюсе.

Сегодня в начале торгов возможно повышение по индексу РТС вслед за азиатскими фондовыми индексами – поводом для некоторого оживления стало объявление Народным банком КНР об увеличении мер поддержки ликвидности на 700 млрд. юаней, или более $100 млрд. Между тем переговоры по торговым вопросам между США и КНР вновь отложены.

На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 73.0 по паре доллар-рубль.