Российский рынок в конце прошлой недели продолжил демонстрировать относительную силу, не поддаваясь на нисходящие импульсы мировых фондовых площадок и нефти. Это отражает высокий спрос на российские акции и возможный приток средств в фонды, ориентированные на наш рынок.

Индекс МосБиржи в пятницу незначительно снизился. Потери долларового РТС были еще меньше — ему вновь удалось показать более сильную динамику по сравнению с другими развивающимися странами. На протяжении всего августа долларовый РТС выглядит лучше, чем индекс MSCI Emerging Markets.

Хуже остальных в пятницу выглядели голубые фишки, которые ранее в период поступательного роста рынка демонстрировали опережающую динамику. Более устойчивым к негативным внешним факторам оказались представители электроэнергетики. В период рыночной консолидации инвесторы зачастую обращают внимание на отстающие бумаги второго эшелона. Если предположить, что в ближайшей перспективе рынок уйдет в боковик, то, возможно, лучше рынка могут выглядеть такие истории как Русгидро, Россети, ОГК-2, Газпром нефть, Фосагро.

Тем временем ситуация с распространением COVID-19 в мире не улучшается. По данным Johns Hopkins University, в субботу был установлен очередной рекорд по числу заразившихся за сутки. Наиболее стремительный рост отмечается в Индии. Во многих европейских странах мы видим полноценную вторую волну. Впрочем, мировые фондовые рынки уже не так чувствительны к статистике по коронавирусу. Как мы видим, новые рекорды не приводят к резкому падению сырьевых площадок или рынков акций.

На рынке нефти сохраняется полная стабильность. Котировки фьючерсов Brent в последние дни консолидируются в районе $45. Амплитуда колебаний в течение дня, как правило, остается пониженной. В пятницу некоторую поддержку рынку оказала статистика от Baker Hughes: количество активных буровых установок в США снизилось до нового минимума за 15 лет (172 уст.). Падение буровой активности позволяет надеяться на более медленные темпы восстановления добычи в стране, что положительно для нефтяных котировок.

В паре USD/RUB также сформировался боковой торговый диапазон. Его нижняя граница расположена около 72,3–72,6. Сверху область сопротивления проходит в районе 74,5–75. В ближайшие дни ожидаем консолидацию в этом коридоре. Возможен подъем к его верхней границе.

Сегодня ожидается публикация финансовых результатов за II квартал по МСФО у Интер РАО и ТМК. Интерес инвесторов к бумагам ТМК сейчас низкий, так что влияние отчетности на котировки будет незначительным. К тому же после недавнего выкупа существенно упал free-float. Компания может провести еще один выкуп, что удерживает котировки около 61 руб. А вот по Интер РАО ожидается ухудшение финансовых результатов относительно прошлого года на фоне падения выработки электроэнергии и снижения экспорта.

Также на сегодня назначено заседание совета директоров Татнефти, в повестке которого есть вопрос дивидендов. В случае возврата компании к действовавшей ранее дивполитике дивиденды Татнефти по итогам I полугодия 2020 г. могут составить 100% от чистой прибыли по РСБУ или 9,94 руб. Также есть вероятность, что Татнефть распределит прибыль за IV квартал 2019 г., так как острая фаза коронакризиса пройдена, а потребность в ликвидности снизилась. В таком случае, при распределении 100% от прибыли по итогам квартала акционеры могут получить еще около 2,6 руб. на акцию. Итого совокупный размер выплат может составить около 12,5 руб. на акцию или 2,2%.

По индексу МосБиржи сейчас все еще наблюдается локальная перекупленностть. Котировки вернулись к уровням, которые были до острой фазы распродаж из-за начала распространения коронавируса в мире. Ближайшие технические препятствия наверху сместились в район 3100–3110 п. Их преодоление под очень большим вопросом. Наоборот, локально наблюдаются повышенные риски углубления коррекции в сторону 3000 п. и ниже.

На рынке США индекс S&P 500 остается в шаге от исторических максимумов, но переписать их пока не получается. В ближайшее время новый рекорд все-таки может быть установлен. В таком случае цели сместятся к 3425–3445 п., откуда возможна уже более сильная коррекция. Поводов для отката достаточно, и главным образом это ухудшение отношений с Китаем. Запланированные на выходные переговоры по торговой сделке были перенесены на неопределенный срок.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в пятницу остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра растут на 0,4%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце августа в плюсе на 0,7% и находятся около уровня $45,1.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет чуть выше уровня закрытия пятницы.