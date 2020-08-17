Внешний фон перед стартом торгов можно назвать позитивным. Азиатские индексы преимущественно растут, нефть дорожает, промышленные металлы торгуются в плюсе, а доллар, соответственно, под давлением. Вероятно, что российский рынок начнёт день с повышения, а рубль продолжит укрепляться.

Немного итогов предыдущей недели. Индекс МосБиржи вырос с 2972,35 п. до 3061,99 п., а РТС с 1271,43 п. до 1323,80 п. Пара EUR-USD поднялась с $1,1786 до $1,1842. Пара USD-RUB снизилась с 73,73 до 72,88, а EUR-RUB с 86,85 до 86,25. Нефть Brent подорожала с $44,40 до $44,80 за баррель. Декабрьский контракт золота на Comex подешевел за неделю с $2028,00 до $1,149,80 за тройскую унцию. Американский индекс широкого рынка S&P 500 вырос с 3351,28 п. до 3372,85 п.

Рынки продолжают упорно расти, закладывая большие надежды на выход из коронавирусного шока. Однако сам COVID-19 пока не собирается отступать. Более того, в отдельных странах возвращаются ограничительные меры. В частности, Великобритания предписывает карантин для прибывающих из ряда европейских стран, включая Францию, Испанию и Нидерланды. В США демократы и республиканцы пока не в состоянии договориться о пакете экономической поддержки. Однако президент Дональд Трамп продлил действие некоторых мер своими указами. Американо-китайская встреча по проверке выполнения торгового соглашения первой фазы была отложена на неопределённый срок. Меж тем, президент Дональд Трамп издал очередной указ, который предписывает китайской ByteDance продать, или выделить в отдельную компанию, американское подразделение TikTok в течение 90 дней. В Евросоюзе на официальном уровне неожиданно выступили консолидированной позицией против американского давления по газовому вопросу.

Япония начнёт неделю с публикации оценки ВВП за II квартал. Далее японское промышленное производство, которое могло вырасти на 2,7% за июнь. В Европе пройдёт заседание еврогруппы. В США выйдет индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка, который мог снизиться в августе до 15,0 п. с 17,2 п. в июле. Также будет опубликован индекс рынка жилья от NAHB. В России выйдет статистика по промышленному производству за июль. Совет директоров «Татнефти» рассмотрит вопрос дивидендов. Отчётность по МСФО предоставят «Интер РАО», «Мечел» и ТМК.

Во вторник в Европе встречаются министры финансов. В США статистика новых строительств и разрешений на них. Закроет день отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. В России появится статистика цен производителей.

Япония в среду выпустит данные по динамике машиностроительных заказов, а также внешней торговле. Великобритания опубликует статистику по потребительской инфляции, которая могла остаться на уровне 0,6% в июле. В еврозоне также уточнят инфляцию за июль, которая по первой оценке составила 0,4%. В США появится отчёт Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов. Завершит день публикация протоколов последнего заседания ФРС. В России бумаги TCS Group торгуются последний день с дивидендами 14,6 рублей. Также в акциях «Ростелеком» последний день с дивидендами 5 рублей на бумагу. МТС отчитается по МСФО за II квартал.

Народный Банк Китая проведёт ревизию ставок в четверг. В Германии выйдут цены производителей. Будет опубликован протокол заседания ЕЦБ. В США традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Ожидается 893 тыс. заявок за прошлую неделю. Далее индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, который мог снизиться в августе до 20,5 п. с июльских 24,1 п. В России ЦБ отчитается по международным резервам. Далее статистика роста реальных зарплат, безработицы и розничных продаж, которые могли снизиться в июне на 4,8%. Отчётность по МСФО предоставят Группа «Черкизово», «Газпром Нефть», «Магнит».

В пятницу будут публиковаться предварительные индексы деловой активности за август от Японии до США. В еврозоне сводный индикатор мог снизиться до 54,7 п. с июльских 54,9 п. Великобритания может сообщить о том, что розничные продажи за июль выросли на 2,3%. В США также опубликуют данные по продажам на вторичном рынке жилья. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым. Отчётность по МСФО предоставят «Распадская» и «Московская Биржа».

Новая неделя в Азии началась со смешанной динамики. Напряжённость в отношениях США и КНР уже не является неожиданностью, а по сей причине реакция рынка на отложенную встречу и новые указы Дональда Трампа была минимальной. Дональд Трамп даже отметил, что может усилить давление на другие китайские технологичные компании, включая Alibaba. Меж тем, Япония сообщила, что провал ВВП в апреле-июне составил 27,8% в годовом выражении. Промышленность страны выросла за июнь на 1,9% при ожиданиях роста на 2,7%. Рынок Южной Кореи не работал по причине национального праздника. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23126,89 п. (-0,70%), Hang Seng — 25526,23 п. (+1,36%), Shanghai Composite — 3441,15 п. (+2,41%).

Китай наращивает импорт американской нефти. По данным Reuters, как минимум 20 млн бар. будет поставлено в августе и сентябре. Однако на рынке всё ещё сохраняются страхи по поводу слабого восстановления спроса. Впрочем, в Китае нефтепереработка в июле оказалась на рекордном уровне. В США спрос на бензин лишь на несколько процентов ниже, чем до коронавирусного шока. С другой стороны, в S&P Global Platts отмечают, что уровень исполнения обязательств OPEC+ упал в июле до 96% по сравнению с 106% в июне. В США нефтяники не брали на себя обязательств, но цена нефти на рынке заставляет корректировать производственные планы. По данным Baker Hughes, на прошлой неделе число активных нефтяных буровых сократилось на 4 штуки до 172 единиц. На рынке золота прошедшая неделя оказалась печальной. Рост доходностей по американским казначейским обязательствам отвлёк на себя внимание некоторых консервативных инвесторов. Резервы SPDR Gold Trust сократились с 1262,12 тонн до 1248,29 тонн. К 9:00 мск Brent — $45,14 (+0,76%), WTI — $42,67 (+0,85%), Золото — $1953,3 (+0,18%), Медь — $6346,03 (+0,68%), Никель — $14575 (+1,45%).

Индекс доллара снижался на 0,11% до 93,00 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 0,70% по сравнению с 0,71% в пятницу вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,186 (+0,14%), GBP-USD — $1,309 (+0,03%), USD-JPY – 106,58 (+0,01%).