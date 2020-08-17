В пятницу Индекс Мосбиржи потерял 0,6% на ухудшении внешнего фона, однако нельзя говорить о том, что техническая перекупленность индекса снята. Сегодня мировая обстановка с утра улучшается: американские фьючерсы и нефть слабо подрастают, поэтому ждем открытия российского рынка акций небольшим ростом.

Однако впереди у Индекса Мосбиржи сильное сопротивление 3100 пунктов, без очень сильной поддержки со стороны Запада преодолеть ее будет крайне сложно. Сегодня причин для пробития этой отметки пока не наблюдается. Вообще-то перед закреплением над этой отметкой неплохо было бы скорректироваться посильнее, нежели это мы видели в пятницу.

Сегодня хорошо растут цены на основную продукцию «Норникеля», не исключено, что бумага сможет компенсировать пятничное 0,7-процентное падение.

Пока стабильно золото, не реагируя на рост пары евро/доллар, которая расположилась посередине зоны сопротивления 1,18-1,19. Мы считаем, что дальнейшее ослабление доллара и рост золота – дело лишь времени. Поэтому бумаги золотодобытчиков стоит осторожно подбирать, несмотря на их перекупленность.

Нефть продолжает находиться в районе отметки 45 долларов за баррель. Сегодня на азиатских торгах отыгрывается пятничная статистика о снижении числа активных буровых установок в Штатах на 4 до 172. Это уровень 2005 г, который говорит о том, что американские инвесторы не спешат вкладываться в нефтяные разработки. Однако эти данные традиционно не долго довлеют над рынком. Принципиальных изменений на рынке нефти сегодня не ждем.

Пара доллар/рубль сумела закончить прошлую неделю в районе 72,8, совсем близко от поддержки 72,6. Поводов для дальнейшего укрепления «россиянина», и тем более пробития этого уровня мы не видим. В последние недели рубль игнорирует как рынок нефти, так и курс доллара на мировом рынке, вряд ли что-то изменится и сегодня.

В то же время на рубль будут давить события в Белоруссии, где протестное настроение лишь ширится. Пока никаких прямых угроз рублю это не несет, но любое обострение политической обстановки в отдельной стране всегда негативно для валют соседей.

Сегодня рубль останется в коридоре 72,6-74, но в ближайшие дня мы ждем пробития этого диапазона вверх.