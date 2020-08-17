Мировые рынки в пятницу продолжили оставаться под давлением сдержанной фиксации прибыли в ожидании значимых новостей, способных придать импульс для развития роста. Ограничивающими факторами выступили новости об увеличении числа инфицированных коронавирусом в Европе, затягивание Конгрессом с согласованием нового пакета стимулирующих мер и невыразительность пятничного блока статистики по США (розничные продажи в стране в июле выросли на 1,2%, что оказалось ниже ожиданий и может указывать на завершение фазы бурного оживления экономической активности). Отметим, что ситуация с распространением коронавируса в мире остается непростой. Высокие темпы роста заболеваемости в мире и признаки «второй» волны пандемии в Европе, вынудившие Великобританию ввести двухнедельный карантин для прибывающих в страну людей из стран с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой, способны сегментировать аппетит к риску. Впрочем, отметим, что хотя количество случаев заражения в США в выходные и превысило 5,5 млн чел., в воскресенье число вновь заболевших в стране снизилось до 25,2 тыс. Обнадеживающая новость, однако тренд на их торможение требует подтверждения.

На фоне скудного экономического календаря ближайших дней (значимые данные поступят лишь в конце недели – в пятницу будут опубликованы предварительные PMI по Европе и США; также в фокусе внимания рынков будут данные по рынку жилья в США (вторник, пятница) и публикация в среду протоколов с последнего заседания ФРС, способная пролить свет на планы регулятора по дальнейшей поддержке экономики и рынков) и неясности по новому пакету стимулов в США на первый план могут выйти корпоративные (на этой неделе представят свою отчетность лидеры американского ритэйла) и геополитические новости. Отметим, что намеченная на субботу встреча США и КНР по выполнению торгового соглашения, заключенного полгода назад, не состоялась. Однако сегодня СМИ, со ссылкой на трейдеров сообщили, что Китай планирует закупить большой объем нефти в США, снимая риск ухудшения торговых отношений и отводя на второй план фактор жесткого давления США на китайский hi-tech и риск эскалации конфликта двух стран по мере приближения к президентским выборам в США.

В целом, по состоянию на утро понедельника настроения на мировых рынках можно оценить как сдержанно позитивные. На азиатских рынках наблюдается смешанная динамика, однако китайский рынок активно растет на фоне новых мер поддержки финсектора со стороны ЦБ. В умеренном плюсе фьючерсы на индексы США и Европы, а также цены на нефть. Ждем сегодня в течение дня сохранения неплохого внешнего фона.

В пятницу снижение нефтяных котировок и европейских биржевых площадок побудили участников рынка частично зафиксировать прибыль по ряду ключевых «голубых фишек», что обеспечило откат индекса МосБиржи (-0,6%) от достигнутых накануне максимумов. Сегодня, при поддержке вернувшихся выше 45 долл./барр. котировок нефти марки Brent и некоторого улучшения внешнего фона, ждем оживления спроса на «голубые фишки» и возобновления движения индекса МосБиржи к отметке 3100 пунктов.