Рынок акций РФ подрастет в начале торговой сессии понедельника на фоне позитивных сигналов из Китая, полагают аналитики.

При этом рубль, по их мнению, мало изменится: курс останется в районе 73 рублей за доллар.

ПРОГНОЗЫ

Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал" в начале дня ожидает повышения индекса Мосбиржи на 0,2-0,6% — в диапазон 3070-3080 пунктов. В качестве ближайших поддержек, по его оценке, выступят уровни 3060 и 3050 пунктов, а значимыми сопротивлениями станут отметки 3090 и 3100 пунктов.

В начале торгов возможно повышение индекса РТС, говорит в свою очередь Антон Старцев из компании "Олма". Поводом для некоторого оптимизма на рынках стало объявление Народного банка КНР об увеличении мер поддержки ликвидности более чем на 100 миллиардов долларов.

Вместе с тем переговоры по торговым вопросам между США и КНР вновь отложены, отметил аналитик.

"На валютном рынке РФ в начале торгов возможна консолидация курса вблизи отметки 73 рубля за доллар", — оценил Старцев.

Прогноз Константина Кочергина из банка "Восточный" по курсу доллара на понедельник — 72,5–73,5 рубля.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах изменились разнонаправленно в пределах 0,5%. В центре внимания инвесторов остается отсутствие консенсуса между демократами и Белым домом по поводу дополнительных мер стимулирования экономики.

С утра фьючерсы на американские фондовые индексы прибавляют 0,3-0,4%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона меняются разнонаправленно в пределах 2,1%. Шанхайский Shanghai SE Composite Index растет на 2,1%, японский Nikkei 225 снизился на 0,7%.

Стоимость нефти растет на 0,8% — до 45,14 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро повышается до 1,1862 доллара с 1,1840 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в пятницу закрылся в минусе на негативном внешнем фоне.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,6% — до 3061,99 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,18%, до 1323,8 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов снизился на 7 копеек — до 72,87 рубля, евро повысился на 6 копеек — до 86,25 рубля, следует из данных Московской биржи.