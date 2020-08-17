В пятницу был опубликован блок макроэкономических данных по США, показавший продолжение медленного восстановления американской экономики. Оборот розничной торговли в июле вырос на 1,2%, что было ниже консенсус-прогноза Bloomberg (2,1%). Однако июньские данные были пересмотрены в сторону увеличения – с 7,5% до 8,4%. Оборот в контрольной группе товаров (напрямую учитываемый при расчете ВВП) прибавил 1,4% против ожидавшихся 0,8%; оценка за июнь была повышена с 5,6% до 6,0%. Быстрее всего восстанавливались объемы продаж одежды (+5,7%), а также электроники и бытовой техники (+23%). Промышленное производство в июле выросло на 3%, что совпало с медианой оценок аналитиков. В обрабатывающих отраслях рост составил 3,4%. Однако в обоих случаях объемы производства остаются существенно ниже докоронавирусных уровней: в годовом сопоставлении снижение составило 8,2% и 7,7% соответственно. Индекс потребительской уверенности Университета Мичигана подрос на 0,3 пункта м/м, до 72,8, превысив консенсус-прогноз Bloomberg (72,0). Правда, заметное улучшение показал лишь субиндекс ожиданий (66,5 против 65,9 месяцем ранее), в то время как субиндекс оценки текущей ситуации остался на прежнем уровне. При этом, несмотря на повышение, ожидания потребителей остались на 7-летних минимумах.

Рынки акций торговались разнонаправленно. MSCI EM снизился на 0,3%, Shanghai Composite вырос на 1,2%, Nikkei 225 повысился на 0,2%, DAX опустился на 0,7%, FTSE 100 упал на 1,5%, S&P 500 закрылся на прежних уровнях. Индекс волатильности VIX снизился на 0,1 пункта, до 22,1. Цена нефти Brent опустилась на 0,4%, до 44,8 долл./барр., золото подешевело на 0,4%, до 1 945 долл./унц. Немецкие Bunds практически не изменились, и 10-летний выпуск закрылся с доходностью —0,42%. Гособлигации США показали смешанную динамику: некоторые выпуски снизились в доходности на величину до 3 бп (5-летний выпуск, текущее значение 0,29%) или прибавили до 2 бп (30-летний выпуск, текущее значение 1,45%).

Индекс доллара (DXY) снизился на 0,3%, обновив 2-летний минимум. Британский фунт и евро укрепились на 0,2–0,3% к доллару, японская иена подорожала на 0,3%. Валюты развивающихся стран торговались разнонаправленно. Мексиканское песо укрепилось на 0,8% к доллару, южноафриканский ранд подорожал на 0,2%, индийская и индонезийская рупии, а также китайский юань ослабли на 0,1%, тайский бат и турецкая лира подешевели на 0,3–0,4%, бразильский реал снизился на 1%. Рубль закрылся практически без изменений на отметке 72,83 за доллар. Оборот торгов в сегменте USDRUB_TOM составил 2,2 млрд долл. Таким образом, за неделю рубль укрепился на 0,8%, что согласуется с медианной динамикой основных валют развивающихся стран. Между тем, по данным CFTC, американские спекулятивные инвесторы за прошлую неделю увеличили свою чистую длинную позицию в рубле на 0,7 тыс. контрактов, до 6,5 тыс., что составляет лишь одну треть от скользящей средней за год. На предстоящей неделе поддержку рублю может оказать продажа валюты экспортерами в преддверии налоговых платежей (основная их часть приходится на следующий вторник).

График публикации статистики на эту неделю выглядит сравнительно пустым – в нем преобладают в основном данным по рынку жилья в США. В повестке дня также объявление решений по ставкам в Индонезии, Китае, Турции и Норвегии. FOMC представит протокол своего последнего заседания.