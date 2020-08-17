АК «АЛРОСА» (ALRS RX – без рекомендации) в пятницу опубликовала отчетность за 2 кв. 2020 г. по МСФО, которая отразила резкое падение всех основных финансовых показателей год к году и квартал к кварталу. В то же время следует отметить, что падение было ожидаемым, поскольку продажи компании в первом полугодии, и особенно во втором квартале, согласно опубликованным ранее предварительным данным, были

существенно хуже соответствующих значений прошлого года. Выручка просела на 82% квартал к кварталу и на 83% год к году до 10,4 млрд руб. EBITDA в отчетном периоде практически отсутствовала, сократившись на 99,7% и 99,6% соответственно до 0,1 млрд руб. Чистая прибыль упала за год почти в 40 раз до 0,3 млрд руб., падение по отношению к предыдущему кварталу составило более 90%.

Во 2 кв. 2020 г. АЛРОСА произвела 5,7 млн карат алмазов против 9,7 млн карат во 2 кв. 2019 г. Среднее содержание алмазов составляло 0,77 карата на тонну, тогда как во втором квартале прошлого года показатель был равен 0,84 карата на тонну. В целом за 2 кв. 2020 г. компания реализовала 0,6 млн карат, тогда как во 2 кв. 2019 г., когда на рынке наблюдалось снижение спроса, ей удалось реализовать 8,3 млн карат алмазной продукции. Сокращение объемов продаж началось еще в феврале, достигло минимума в апреле, и в мае–июне оставалось низким из-за падения спроса на алмазную продукцию в мире, вызванного пандемией

коронавируса. Как сообщила компания, во 2 кв. текущего года средняя цена реализации алмазов выросла на 63% квартал к кварталу и на 54% год к году до 200 долл./карат в результате сокращения доли продаж мелкоразмерных камней. Превышение объемов добычи над объемами реализации привело к увеличению запасов алмазов до 26,3 млн карат, что примерно соответствует добыче компании за три квартала 2019 г. АЛРОСА подтвердила скорректированный в мае прогноз на 2020 г.: объем производства в текущем году составит 28–31 млн карат против изначального плана 34 млн карат и прошлогодней добычи 38,5 млн карат, объем капвложений сокращен с ранее запланированных 26 млрд руб. до 20 млрд руб. Определенные надежды на улучшение ситуации со спросом в следующие периоды 2020 г. дает постепенное восстановление мировой экономики и в первую очередь экономик Китая и Индии, а также возможный выкуп части запасов Гохраном. Компания рассчитывает, что сможет начать продавать алмазы Гохрану партиями уже в 4

кв. 2020 г. Всего компания, с учетом возможного выкупа Гохраном, планирует продать 10–15 млн карат алмазов во втором полугодии. На полноценное восстановление спроса, на наш взгляд, можно рассчитывать только в 2021 г. Очевидно, в этом году спрос на продукцию алмазодобывающих компаний останется под давлением, что продолжит сказываться на финансовом положении АЛРОСА.

Свободный денежный поток АЛРОСА во втором квартале и первом полугодии был отрицательным (минус 30 млрд руб. и 8,3 млрд руб. соответственно), поэтому компания не планирует платить промежуточные дивиденды по итогам полугодия, поскольку ее дивидендная политика основана на расчете дивидендов исходя из свободного денежного потока и долговой нагрузки. Чистый долг вырос до 100,6 млрд руб. на конец 2 кв. 2020

г. с 77,4 млрд руб. в конце первого квартала, а долговая нагрузка (Чистый долг/12-месячная EBITDA) подскочила до 1,2 с 0,7. В целом, финансовое положение остается устойчивым, поскольку на счетах АЛРОСА находится 1,65 млрд долл.денежных средств, к тому же компания имеет открытые кредитные линии объемом 3,27 млрд долл., при том что в рамках инвестпрограммы осталось израсходовать около 13 млрд руб. (180 млн долл.) и предстоит погасить выпуск еврооблигаций на 496 млн долл. Однако компания допускает, что к концу года долговая нагрузка вырастет до 2–2,3,тогда, в соответствии с дивидендной политикой, суммарный размер дивидендов за год будет ограничен суммой в 50% от чистой прибыли по МСФО