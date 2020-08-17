Неспокойное спокойствие августа
Рубль завершил вторую неделю августа все еще в статусе самой крепкой валюты из страны с развивающейся экономикой. Укрепление с начала месяца против доллара США составляет 2.1%, второй результат – у мексиканского песо (1.4%), самый плохой результат – у турецкой лиры (ослабление на 5.4%).
В отсутствие важных локальных заголовков и четкого тренда на мировых площадках торговля в рубле пока происходит в более спокойном режиме, чем интуитивно ожидаешь от августа. Но волатильность все равно проявляется в виде реакции на изменения потоков на покупку и продажу в течение дня. Даже в пятницу курс USD/RUB прыгал с 72.9 на 73.5 и обратно без явных на то информационных поводов.
На текущей неделе в пользу рубля будет играть подготовка экспортеров к очередному налоговому периоду – но в перспективы значимого укрепления национальной валюты (ниже 72.0-72.5) пока верится с трудом. Уж слишком много неопределенности вокруг и слишком широк набор потенциально опасных тем: от переговоров между США и Китаем и динамики распространения коронавируса до ситуации в Белоруссии и выхода иностранных инвесторов из ОФЗ.
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