Целевой уровень бумаг "Роснефти" - 405 рублей за акцию
Чистая прибыль Роснефти (ПОКУПАТЬ) во 2 квартале составила 43 млрд. руб. — (ПОЗИТИВНО)
НАШЕ МНЕНИЕ: Результаты 2 кв. по EBITDA и прибыли оказались лучше ожиданий, однако за полугодие все-таки сформировался убыток (хотя и меньше консенсуса), а значит акционеры не смогут рассчитывать на полугодовые дивиденды.
Как ожидалось, сложная ценовая конъюнктура 2 кв. (цены на нефть и нефтепродукты сократились как в долларах, так и рублях) из-за низкого мирового спроса на фоне карантинных мер обусловила снижение ключевых показателей компании. Несмотря на формирование операционного убытка во 2 кв., Роснефть за счет заработка на курсовых разницах в 111 млрд руб. смогла получить прибыль против убытка в 1 кв. 2020. Но за полугодие за счет слишком негативного финрезультата 1 кв. компании не удалось выйти в плюс, в итоге убыток составил 113 млрд руб.
В целом, мы оцениваем отчетность компании как нейтральную. Есть некоторые моменты, которые настораживают, как то, что из-за получения убытка в 1 П. 2020 компания, согласно дивидендной политике, выплачивать промежуточные дивиденды не должна, если только не будут внесены соответствующие изменения. Мы сохраняем нейтральный взгляд на бумаги Роснефти, целевой уровень составляет 405 руб./акцию, что с учетом текущей цены предполагает апсайд в 4%, то есть бумаги оцениваются рынком справедливо.
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