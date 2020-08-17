Чистая прибыль Роснефти (ПОКУПАТЬ) во 2 квартале составила 43 млрд. руб. — (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Результаты 2 кв. по EBITDA и прибыли оказались лучше ожиданий, однако за полугодие все-таки сформировался убыток (хотя и меньше консенсуса), а значит акционеры не смогут рассчитывать на полугодовые дивиденды.

Как ожидалось, сложная ценовая конъюнктура 2 кв. (цены на нефть и нефтепродукты сократились как в долларах, так и рублях) из-за низкого мирового спроса на фоне карантинных мер обусловила снижение ключевых показателей компании. Несмотря на формирование операционного убытка во 2 кв., Роснефть за счет заработка на курсовых разницах в 111 млрд руб. смогла получить прибыль против убытка в 1 кв. 2020. Но за полугодие за счет слишком негативного финрезультата 1 кв. компании не удалось выйти в плюс, в итоге убыток составил 113 млрд руб.

В целом, мы оцениваем отчетность компании как нейтральную. Есть некоторые моменты, которые настораживают, как то, что из-за получения убытка в 1 П. 2020 компания, согласно дивидендной политике, выплачивать промежуточные дивиденды не должна, если только не будут внесены соответствующие изменения. Мы сохраняем нейтральный взгляд на бумаги Роснефти, целевой уровень составляет 405 руб./акцию, что с учетом текущей цены предполагает апсайд в 4%, то есть бумаги оцениваются рынком справедливо.



