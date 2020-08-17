Новатэк: совет директоров обсудит изменение дивидендной политики с целью повышения доходности для акционеров – соответствует предыдущим заявлениям руководства – позитивно Рек. Цена Прогн. цена Потенц. роста Полн. доходность P/E 20п P/E 21п Рын. кап., млн долл. NVTK LI, USD Держать 160,70 165,00 3% 4% 45,5 22,5 48 419 Новость: Совет директоров Новатэка на заседании 25 августа рассмотрит вопрос изменения дивидендной политики с целью повышения доходности для акционеров. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу компании и ее основного акционера Леонида Михельсона. Параметры потенциальной новой дивидендной политики не разглашаются.

Текущая дивидендная политика Новатэка предусматривает выплату акционерам не менее 30% скорректированной чистой прибыли. Точные параметры новой политики пока неизвестны, однако, по нашим расчетам, если Новатэк повысит коэффициент выплат до 50% (минимума для многих других российских нефтегазовых компаний), дивидендная доходность по его бумагам за 2020 г. увеличится с 1,3% до 1,8%. Это было бы позитивным изменением, хотя увеличенный показатель сопоставим с доходностью по акциям других нефтегазовых компаний. Следует отметить, предстоящий пересмотр дивидендной политики Новатэка соответствует предыдущим заявлениям руководства (см. Ежедневный обзор рынка от 31 июля). Между тем рынок позитивно отреагировал на данное объявление: котировки бумаг Новатэка в пятницу поднялись на 1,8%, опередив на 1,6 пп индекс РТС нефтегазового сектора.