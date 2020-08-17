Русагро опубликовало сильные финансовые результаты за 2кв20: в частности, EBITDA выросла на 80% г/г, опередив консенсус-прогноз на 10%. Двигателем роста стал масложировой сегмент, на который пришлось 48% общего объема продаж и 34% EBITDA, при этом компания показала впечатляющую рентабельность – 13% по EBITDA за 2к20, что превышает уровень середины цикла. Компания значительно сократил долговую нагрузку: чистый долг к концу 1п20 снизился на 10 млрд руб., до 51,6 млрд руб., значение коэффициента чистый долг / EBITDA составило 2,1х. Совет директоров рекомендовал одобрить выплату промежуточных дивидендов за 2020 г. в размере 0,19 долл. на одну ГДР, что подразумевает доходность 2% (уровень годичной давности). В новом сельскохозяйственном году мы предполагаем сохранение благоприятного для Русагро баланса спроса и предложения в сегменте растительного масла, а также значительное улучшение конъюнктуры сахарного бизнеса.

Акции Русагро показали нейтральную динамику с начала года и, исходя из текущих котировок, оценены весьма привлекательно – на уровне 6,6x по коэффициенту EV/EBITDA на 2020–2021 гг.  Выручка осталась на уровне годичной давности (38,3 млрд руб.), при этом рост в масложировом сегменте (+18% г/г) благодаря аренде дополнительных мощностей у SolPro (начиная с 3к19) был нейтрализован потерями в сахарном бизнесе (-19% г/г), обусловленных в основном снижением цен реализации.  Двигателем роста стал масложировой сегмент продукции, на который пришлось 48% общего объема продаж и 34% EBITDA, при этом компании удалось сохранить впечатляющую рентабельность – 13% за 2к20. Урожай подсолнечника в прошлом году составил рекордные 15,4 млн тонн, что благоприятно сказалось на поставках сырья для производителей растительного масла, причем урожай будущего года также может быть весьма высоким.  Цены на сахар во 2к20 снизились на 3% г/г ввиду избытка предложения, хотя рентабельность в сегменте осталась относительно высокой (12% во 2кв20), при этом более других пострадали производители свеклы. Мы ожидаем восстановления конъюнктуры в будущем сезоне: по данным Минсельхоза, площади под посев свеклы сократятся на 17% г/г, до 945 тыс. га, к тому же, исходя из текущих погодных условий, урожайность также снизится. В результате, по нашим расчетам, производство упадет на 30% г/г, до 5,6 млн т.

 В мясном бизнесе цены на свинину в живом весе и мясопродукты во 2к20 снизились на 5–6% г/г, вследствие чего рентабельность снизилась на 1 пп г/г, до 21%. Главной причиной было увеличение предложения со стороны крупных производителей. Тенденция, вероятнее всего, сохранится в течение всего года, ограничивая потенциал восстановления финансовых показателей в ближайшей перспективе.

 Операционный денежный поток в 1п20 остался на уровне годичной давности в 19 млрд руб., а капиталовложения уменьшились на 25% г/г, до 4,8 млрд руб. Компания также значительно сократила долговую нагрузку: чистый долг с начала года снизился на 16%, до 51,6 млрд руб., значение коэффициента чистый долг / EBITDA упало до 2,1x против 3,1x в конце 2019 г.  Совет директоров рекомендовал одобрить выплату промежуточных дивидендов в размере 0,19 долл. на одну ГДР, что составляет в общей сложности 25,6 млн долл. (1,9 млрд руб.) и соответствует доходности 2% и 20%-му коэффициенту выплат. Дата фиксации реестра акционеров – 18 сентября.

 В ходе телеконференции руководство сообщило, что капиталовложения в 2020 г. составят 15–20 млрд руб. (10 млрд руб. будет вложено в мясной бизнес). Производство сахарной свеклы, по оценке компании, должно стать рентабельным в будущем году. Практически все свинокомплексы в рамках дальневосточного проекта построены (ожидается еще один) и начнут производство к концу 2020 г.