"Русагро": впечатляющие финансовые показатели за II квартал
Русагро опубликовало сильные финансовые результаты за 2кв20: в частности, EBITDA выросла на 80% г/г, опередив консенсус-прогноз на 10%. Двигателем роста стал масложировой сегмент, на который пришлось 48% общего объема продаж и 34% EBITDA, при этом компания показала впечатляющую рентабельность – 13% по EBITDA за 2к20, что превышает уровень середины цикла. Компания значительно сократил долговую нагрузку: чистый долг к концу 1п20 снизился на 10 млрд руб., до 51,6 млрд руб., значение коэффициента чистый долг / EBITDA составило 2,1х. Совет директоров рекомендовал одобрить выплату промежуточных дивидендов за 2020 г. в размере 0,19 долл. на одну ГДР, что подразумевает доходность 2% (уровень годичной давности). В новом сельскохозяйственном году мы предполагаем сохранение благоприятного для Русагро баланса спроса и предложения в сегменте растительного масла, а также значительное улучшение конъюнктуры сахарного бизнеса.
Акции Русагро показали нейтральную динамику с начала года и, исходя из текущих котировок, оценены весьма привлекательно – на уровне 6,6x по коэффициенту EV/EBITDA на 2020–2021 гг. Выручка осталась на уровне годичной давности (38,3 млрд руб.), при этом рост в масложировом сегменте (+18% г/г) благодаря аренде дополнительных мощностей у SolPro (начиная с 3к19) был нейтрализован потерями в сахарном бизнесе (-19% г/г), обусловленных в основном снижением цен реализации. Двигателем роста стал масложировой сегмент продукции, на который пришлось 48% общего объема продаж и 34% EBITDA, при этом компании удалось сохранить впечатляющую рентабельность – 13% за 2к20. Урожай подсолнечника в прошлом году составил рекордные 15,4 млн тонн, что благоприятно сказалось на поставках сырья для производителей растительного масла, причем урожай будущего года также может быть весьма высоким. Цены на сахар во 2к20 снизились на 3% г/г ввиду избытка предложения, хотя рентабельность в сегменте осталась относительно высокой (12% во 2кв20), при этом более других пострадали производители свеклы. Мы ожидаем восстановления конъюнктуры в будущем сезоне: по данным Минсельхоза, площади под посев свеклы сократятся на 17% г/г, до 945 тыс. га, к тому же, исходя из текущих погодных условий, урожайность также снизится. В результате, по нашим расчетам, производство упадет на 30% г/г, до 5,6 млн т.
В мясном бизнесе цены на свинину в живом весе и мясопродукты во 2к20 снизились на 5–6% г/г, вследствие чего рентабельность снизилась на 1 пп г/г, до 21%. Главной причиной было увеличение предложения со стороны крупных производителей. Тенденция, вероятнее всего, сохранится в течение всего года, ограничивая потенциал восстановления финансовых показателей в ближайшей перспективе.
Операционный денежный поток в 1п20 остался на уровне годичной давности в 19 млрд руб., а капиталовложения уменьшились на 25% г/г, до 4,8 млрд руб. Компания также значительно сократила долговую нагрузку: чистый долг с начала года снизился на 16%, до 51,6 млрд руб., значение коэффициента чистый долг / EBITDA упало до 2,1x против 3,1x в конце 2019 г. Совет директоров рекомендовал одобрить выплату промежуточных дивидендов в размере 0,19 долл. на одну ГДР, что составляет в общей сложности 25,6 млн долл. (1,9 млрд руб.) и соответствует доходности 2% и 20%-му коэффициенту выплат. Дата фиксации реестра акционеров – 18 сентября.
В ходе телеконференции руководство сообщило, что капиталовложения в 2020 г. составят 15–20 млрд руб. (10 млрд руб. будет вложено в мясной бизнес). Производство сахарной свеклы, по оценке компании, должно стать рентабельным в будущем году. Практически все свинокомплексы в рамках дальневосточного проекта построены (ожидается еще один) и начнут производство к концу 2020 г.
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