Группа МТС представит свои финансовые результаты за 2К 2020 г. в среду 19 августа. Результаты оператора будут отражать влияние пандемии, в частности выпадение роуминговых доходов, временное закрытие розничных точек и отделений банка, выбытие части абонентской базы, обнуление доходов от продажи билетов и прочее. Тем не менее мы ожидаем, что результаты МТС окажутся лучше, чем у конкурентов из числа операторов «большой тройки», которые отчитались ранее.

Согласно нашим расчётам, выручка МТС снизилась на 1,2% г/г до 114,8 млрд руб., что в основном связано с падением продаж розничной сети примерно на четверть. Ранее Veon Россия и Мегафон сообщили о падении выручки на 9,7% и 8,3% соответственно. Мы ожидаем положительной динамики сервисной выручки на уровне +2,4% г/г. Рост выручки от сервисов мобильной связи мог составить всего 1,4% против почти 7% в 1К. Основное негативное влияние мы связываем с обнулением международного роуминга и выбытием части базы в лице туристов и трудовых мигрантов. Данные эффекты могли составить 5 млрд руб. Абонентская база, скорее всего, сократилась в силу нарушения каналов дистрибуции. Мы ожидаем положительной динамики в фиксированном бизнесе на фоне подключения новых клиентов. Темпы роста банка могли снизится примерно в 2 раза, до +17% г/г, из-за сильного падения темпов кредитования и временного закрытия отделений. Доходы от продажи билетов и eSport во 2К, на наш взгляд, практически отсутствовали. Армения достаточно сильно зависит от туризма и, скорее всего, на данном рынке МТС могла столкнутся с падением финансовых показателей после закрытия границ. Благоприятное изменение курса, однако, должно было в некоторой степени поддержать рублевую выручку подразделения.

Компания сообщала, что в апреле было закрыто 55% монобрендовых салонов, 25% в середине мая. При этом в своём отчете о продажах МТС сообщает, что после провального апреля рынок продемонстрировал быстрый отскок. Продажи смартфонов в штуках увеличились на 13% г/г в июне против падения на 21% в апреле и на 4% в мае. В целом группа оценивала просадку рынка в 2,3% г/г по итогам 2К. Согласно нашим оценкам среднее количество действующих салонов МТС могло оказаться на 36% ниже, чем во 2К прошлого года, что оказало давление на продажи, даже при увеличении онлайн-составляющей и отложенном спросе.

Мы ожидаем увидеть падение скор. OIBDA группы на 4% г/г, до 49,2 млрд руб., и рентабельности на 1,2 п.п. Помимо международного роуминга на показатель могли также давить дополнительные банковские резервы и расходы розничной сети. Вероятно, компания сократила свои маркетинговые расходы в период пандемии для поддержания рентабельности.

Результаты должны быть представлены примерно в 15:00 по московскому времени, а в 18:00 менеджмент оператора проведет конференц-звонок. Мы ожидаем услышать комментарии относительно восстановления показателей во второй половине года. Наша текущая рекомендация для акций МТС «Покупать» с целевой ценой 382 руб. за бумагу.



