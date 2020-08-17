Очевидно, что геополитические риски начали влиять на стоимость российских активов. Обострение ситуации в Белоруссии сегодня привело к снижению российского рубля почти на 1%. Эта связь четко прослеживается, других катализаторов для снижения рубля сегодня не видно. Понятно, что дальнейшая эскалация гражданского конфликта и поддержка Россией нынешнего белорусского президента будут прямо отражаться на российском рубле.

Если противостояние пойдет по самому неблагоприятному сценарию, который подразумевает силовое решение проблемы, то в этом случае снижение российского рубля ускорится и доллар может уйти к очередному сопротивлению в районе 75. В целом нестабильность в Белоруссии может стоить нашей валюте 10-20%.



