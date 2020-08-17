Мировые фондовые площадки сегодня демонстрируют смешанную динамику на фоне отсутствия определенности в вопросе принятия нового пакета стимулов и переноса американо-китайской встречи. Пандемия продолжается. В Испании и Италии в связи с этим ограничивают работу ночных клубов. В США темпы заболеваемости идут на спад.

В фокусе внимания инвестсообщества остаются американо-китайские отношения. Новой даты для пересмотра торговой сделки между США и Китаем нет, а назначенная на 15 августа встреча была отложена из-за проблем с графиком. Дональд Трамп обязал ByteDance прекратить деятельность американского TikTok в течение 90 дней, заявив также, что может оказывать давление на другие китайские компании, включая Alibaba.

Продолжается противостояние между демократами и Белым домом. Очередным поводом для него стала проблема голосования по почте. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила об отзыве законодателей с летних каникул, чтобы не допустить сокращения финансирования почтовой службы. Трамп выступает против идеи голосования по почте, поэтому демократы опасаются давления на почтовую службу со стороны президента.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, возвращается. Ставка по 10-летним трежерис колеблется у 0,69%. Октябрьский фьючерс остается ниже $45. Золото преодолело отметку $1950. Аппетит к риску неуверенный. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет торговаться вблизи 3350 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance остается на уровне 13 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 продолжает слабеть, но все еще выглядит неплохо. Объемы торгов в последние дни снижаются. Гэпы на уровне 3307 и 3272 пунктов угрожают закрыться. Показатели моментума выглядят не слишком уверенно. Хотя MACD остается на положительной территории, индикатор RSI не обновил локальный максимум вместе с рынком, что создает риск «медвежьей» дивергенции. Неспособность индекса побить февральский рекорд свидетельствует о рисках формирования двойной вершины, что обычно ведет к коррекции. Таким образом, в ближайшие дни актуален риск снижения индекса как минимум до вершин июля на уровне 3270 пунктов и далее до июньских максимумов в районе 3230 пунктов.

18 августа о результатах за прошедший квартал отчитается крупнейший ретейлер США Walmart. Ожидается, что компания сообщит о росте продаж благодаря устойчивому спросу на продукты во время эпидемии, а также повышению потребительских расходов на более дорогие товары, такие как обувь и электроника. Инвесторов и аналитиков интересуют подробности запуска Walmart plus, сервиса подписки, который, как ожидается, будет конкурировать с Amazon Prime. Walmart в последние годы сосредоточилась на развитии онлайн-сервисов, чтобы составить конкуренцию Amazon, как лидеру в этом секторе. В условиях карантина компания может в полной мере использовать потенциал новых услуг.

19 августа отчет выпустит Target — еще один представитель крупного ретейла США. Компания продемонстрировала хорошие результаты в первом квартале и имеет отличные шансы повторить успех в следующем. Компания воспользовалась высоким спросом на продукты питания и товары для дома во время карантина, а после снятия ограничений может увеличить доходы от продажи одежды. Потребительский спрос стимулируется прямыми выплатами населению со стороны государства, что позволяет Target увеличивать выручку. Аналитики и инвесторы ждут комментариев CEO Брайана Корнелла о перспективах бизнеса во втором полугодии и о том, планирует ли компания восстановить прогноз.

19 августа 2020 года отчетность за второй квартал представит ключевой производитель видеокарт Nvidia. Текущий консенсус предполагает рост выручки на 41,7% г/г при увеличении операционной прибыли на 70% г/г. Уверенное повышение выручки примерно на 14% обусловлено эффектом приобретения компании Mellanox, остальную динамику обеспечит органический рост. Наиболее высокий рост дохода на фоне покупки Mellanox и усиления спроса со стороны облачных провайдеров и других ДЦ покажет подсегмент решений Nvidia для дата-центров, продажи которого могут вырасти в 2,6 раза. Кроме того, на фоне повышения продаж игровых консолей и начавшегося их обновления ожидаем положительную динамику выручки в игровом бизнесе компании. Ключевым фактором риска остается ухудшение краткосрочных прогнозов компании, что может оказать существенное давление на котировки из-за высоких оценок Nvidia по мультипликаторам.