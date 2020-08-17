Индекс S&P500 по итогам прошлой недели вернулся к уровням до пандемии. Вторую неделю подряд наблюдается опережающая динамика акций стоимости (Value) относительно акций роста (Growth), что указывает на определенную ребалансировку портфелей инвесторов в пользу Value историй после существенного роста акций крупных технологических компаний. В разрезе секторов акции компаний промышленного сектора лидировали на фоне роста акций FedEx и United Parcel (компании заявили о росте цен на свои услуги).

В центре внимания по-прежнему оставалась статистика по распространению COVID-19. В начале недели статистика по снижению количества новых случаев COVID-19 в США поддержала настроения инвесторов. Дополнительным фактором спроса на риск выступила информация об одобрении вакцины против COVID-19 Россией, однако данный фактор носил краткосрочный характер, так как многие эксперты отметили отсутствие публичных данных об ее эффективности.

Согласование новых экономических стимулов в США отложено. Переговоры между демократами и республиканцами о новых экономических стимулах отложены на фоне ухода Сената на каникулы до 8 сентября. При этом необходимо отметить, что на прошлых выходных президент США Дональд Трамп подписал четыре новых указа в обход Конгресса, направленных на смягчение последствий пандемии, в частности предоставление налоговых каникул для граждан с доходом менее 100 тыс. долл., сохранение дополнительных выплат по безработице размером 400 долл., защита граждан от выселения за неуплату аренды, продление льгот для заемщиков студенческих кредитов до конца года. Подписание указов дает возможность решить вопросы по стимулам в краткосрочном периоде, однако не решает проблемы долгосрочного стимулирования экономики.

Макростатиска порадовала Wall Street. Число первичных заявок на получение пособий по безработице впервые за последние четыре месяца снизилось ниже 1 млн. Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета показал рост и составил 72,8 пунктов. Однако объем розничных продаж не оправдал ожидания аналитиков, показав рост в 1,2% (при ожиданиях 1,9%).

Произошел рост доходностей на долговом рынке. Позитивные экономические сигналы вкупе с рекордными размещениями трежерис и корпоративных облигаций привели к росту доходностей 10-летних трежерис, доходность которых в четверг возросла до 0,73%. Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США по итогам июля неожиданно вырос, усилив ожидания об ускорении инфляции. Как базовый, так и общий ИПЦ за месяц возросли на 0,6%, что стало самым быстрым приростом с января 1991 года.

На предстоящей неделе будут опубликованы недельные данные по заявкам по безработице. Ключевой вопрос – сможет ли их количество оставаться на уровне ниже 1 млн вторую неделю подряд. Крупнейшие ритейлеры отчитаются за второй квартал (Walmart, Target, Home Depot), ожидается, что все они покажут существенный рост продаж. Из политических новостей отметим старт Национальной конвенции Демократической партии, на которой, как ожидается, Джозеф Байден будет официально выдвинут на пост кандидата в президенты, кроме того будет представлена команда кандидата.

Рынок акций выглядит сильным, но для дальнейшего роста, по нашему мнению, технически необходим период консолидации, кроме того, в ближайшее время сложно выделить очевидные драйверы роста, кроме новостей, связанных с разработкой вакцины.