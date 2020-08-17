Индекс Мосбиржи сегодня к 13:00 мск вырос на 0,75%.

В рамках консолидации активов Полюс планирует предложить акционерам Лензолота выкуп их акций или обмен на акции головной компании. Информация выглядит позитивной для акционеров Полюса, поскольку Лензолото с точки зрения сравнительно анализа подавляющего большинства финансовых мультипликаторов кратно недооценена к российским аналогам, а по соотношению стоимости предприятия к доказанным и вероятным (P&P) запасам – по данным на 2019 год – сравнительно с мировыми аналогами – эта недооценка составляет 70%. Однако, эффект от консолидации активов для акций ПАО «Полюс» выглядит ограниченным ввиду того, что капитализация Лензолота составляет всего 0,9% капитализации Полюса.

Алроса считает достижимым уровень продаж в 10-15 млн. карат во второй половине года, с учетом сделки с Гохраном. При этом, сейчас может пройти в несколько траншей: например, половина сделки до конца года, вторая половина – в первом-втором квартале 2021 г, её тайминг и объем будут зависеть от потребностей компании и состояния рынка алмазов и, если рынок восстановится в сентябре-октябре, "АЛРОСА" перенесет продажу на будущий год. Представленные операционные прогнозы компании соответствует усредненной оценке продаж в 30 млн карат по итогам года или на 21% меньше, чем в 2018 и 2019 гг. в среднем. В то же время, текущий средний прогноз чистой прибыли компании составляет лишь 30 млрд руб, что на 78% ниже среднего значения этого показателя в 2018 и 2019 году. Несмотря на утреннее снижение акций компании, эта ситуация свидетельствует о возможном значимом повышении рыночных оценок справедливой стоимости АЛРОСА в ближайшие месяцы.

Акции Русагро негативно отреагировали на информацию о росте прогноза капзатрат в 2020 году с 5 млрд до 15-20 млрд при среднем прогнозе чистой прибавили в 12 млрд руб. Однако, компания заявила одновременно, что дивидендам угрозы нет, более того, исходя из хороших результатов компании во втором квартале и ситуации в третьем квартале, дивиденды за второе полугодие будут выше промежуточных, утверждённых по итогам первого, дивиденды за год будут, скорее всего, на уровне предыдущих двух лет, когда они составляли порядка 50% от прибыли. Важно также отметить, что наметившееся – судя по котировкам сегмента драгоценных и цветных металлов, а также учитывая потенциальное позитивное воздействие на рыночные цены мер стимулирования и сделки ОПЕК+2.0 – повышение оценок стоимости активов на широком товарном сегменте способно значительно улучшить прогнозы прибыли Русагро на ближайшие годы. Очень характерным в данном контексте – с точки зрения оценок средне- и долгосрочных глобальных тенденций – выглядит прозвучавшее в выходные "Синьхуа" заявление Председателя КНР Си Цзиньпина, которые призвал сограждан проявлять сдержанность в вопросе потребления и расточительства пищи.

С учетом динамики мировых, американских фондовых и сырьевых рынков, во второй половине дня преобладают шансы повышения российских акций, хотя потенциал этого повышения уже в существенной мере ограничен краткосрочными показателями оценочной волатильности. Целевые диапазоны закрытия первого торгового дня недели для индекса Мосбиржи и курсов USDRUB и EURRUB составляют 3010-3100 пунктов, 72,65-73,50 рублей и 86,0-87,20 рублей за доллар США и евро соответственно.